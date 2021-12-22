22.12.2021

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Компания Micron опубликовала отчет за первый квартал 2022 финансового года

Micron Technology

Компания Micron Technology отчиталась за первый квартал 2022 финансового года, который у нее завершился 2 декабря этого года. Производитель микросхем памяти завершил квартал с результатами, превосходящими ожидания рынка.

Выручка за отчетный период составила 7,69 млрд. долларов. Предшествующий квартал принес компании 8,27 млрд. долларов (снижение на 7%), а выручка в первом квартале 2021 финансового года составила 5,77 млрд. долларов (рост на 33%). Выручка Micron на 73% определялась реализацией микросхем оперативной памяти. Последовательно она сократилась на 8%, но выросла на 38% в годовом сравнении. Объемы поставок микросхем DRAM за период сократились на 5‒6%, средняя цена реализации снизилась на несколько процентов по сравнению с предыдущим кварталом. Реализация микросхем твердотельной памяти в первом квартале определяла выручку Micron только на 24%. На этом направлении наблюдалось последовательное снижение выручки на 5% и ее повышение в годовом сравнении на 19%. Объемы поставок по сравнению с предыдущим кварталом почти не изменились, средние цены снизились на 5‒6%.

Квартальная операционная прибыль за год выросла с 866 млн. долларов до 2,631 млрд. долларов. Квартальная чистая прибыль за год выросла с 803 млн. долларов до 2,306 млрд. долларов.

После публикации квартальной отчетности курс акций Micron Technology вырос на 7%. Во втором фискальном квартале, который уже начался, компания ожидает получить выручку от 7,3 до 7,7 млрд. долларов.

 

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