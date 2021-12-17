Компания AMD стала третьим по величине клиентом TSMC

По оценкам Bloomberg и DigiTimes, стремление AMD производить свои самые передовые продукты в Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) и увеличение заказов сделали компанию третьим по величине заказчиком.

Лидером по-прежнему с большим отрывом остается Apple. Но и третье место дает AMD массу преимуществ, а именно, статус ключевого клиента позволяет компании более плотно сотрудничать с подрядчиком и влиять на стратегию модернизации производственных мощностей.

AMD в течение многих лет пользовалась услугами компаний GlobalFoundries и TSMC, но в 2018 году GlobalFoundries приняла решение выйти из гонки передовых технологий.

Сегодня тайваньский подрядчик производит для AMD широкий спектр продукции, включая CPU, GPU и SoC — для чего используются технологии N7 и N6 (разные версии 7-нм техпроцесса). А заказчик, соответственно, обеспечивает TSMC немалую часть выручки. Для тайваньского производителя микросхем это достаточно важно, так как некоторые прежде важные заказчики TSMC, в том числе NVIDIA и Qualcomm, стали размещать заказы у другого крупного контрактного производителя Samsung Foundry.

На декабрь 2021 года крупнейшим клиентом TSMC является Apple, которая приносит компании 25,93% выручки. Для американского заказчика интерес к партнерству обусловлен тем, что подрядчик предлагает самые передовые и дорогие узлы N5 и N5P для производства миллионов чипов Apple. Второе место занимает MediaTek (5,80% выручки), а третьей уже стала AMD (4,39%). Для AMD преимуществами партнерства с TSMC являются внедрение передовых технологий упаковки чипов и перспектива перейти на N5 для новых процессоров на архитектуре Zen 4. Когда AMD завершит слияние с Xilinx, объемы заказов в TSMC еще больше вырастут.