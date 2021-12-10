Компания Sitronics Telecom Solutions меняет название на Seeton и начинает работать в Азербайджане

Системный интегратор Sitronics Telecom Solutions Ukraine меняет название на Seeton и расширяет портфель услуг в Украине. Также компания объявила о начале работы в масштабах региона Восточной Европы и Кавказа. В частности, Seeton уже открыла представительство в Азербайджане, где ведет новые проекты с первыми клиентами, сообщает ресурс biz.nv.ua. Компания планирует дальнейшее развитие в Каспийском регионе и в соседних с Украиной странах. Seeton сосредоточится на банковском секторе, телекоммуникациях, промышленности, энергетике, агро, ритейле и планирует усиливать сотрудничество с государственным сектором.

Компания объявила о смене названия после того, как в феврале 2021 года сменила собственника.

Sitronics Telecom Solutions Ukraine предоставляет на украинском рынке услуги по технологическим решениям, СКС, сети и экспертизу оптимизации ІТ. До 2009 года компания работала в Украине и других странах региона под брендом «Квазар-Микро». Деятельность компании включает управленческий консалтинг, внедрение систем управления предприятием, системную интеграцию, разработку программного обеспечения, сервисные услуги и обучение.