Компания Prestigio представила линейку автоматических винных аксессуаров, которые подходят как для профессиональных сомелье, так и для домашнего использования

Согласитесь, не всегда легко открыть бутылку вина с минимальными усилиями или без них. Однако с помощью автоматических штопоров от Prestigio вы можете сделать это легко и элегантно, даже одной рукой.

Среди особо популярных моделей можно выделить — Maggiore, Bolsena и Nemi. Эти винные аксессуары пригодятся как дома, когда просто хочется выпить бокал любимого напитка, так и на массовых мероприятиях.

NEMI

Автоматический винный штопор Nemi раз и навсегда избавит вас от утомительного процесса извлечения пробок из бутылок. Просто приложите штопор к бутылке, нажмите на кнопку… несколько секунд, и можно разливать любимое вино по бокалам!

Nemi станет настоящей находкой как для домашней вечеринки, так и для массового мероприятия, ведь с помощью этого штопора, можно откупорить до 70 бутылок без подзарядки!

В наборе Nemi вы найдете все самое необходимое как для профессионального сомелье, так и для домашнего использования. В частности, аэратор, который насыщает вино пузырьками воздуха для максимального раскрытия вкуса и аромата напитка, а также специальную пробку, которая надежно закрывает бутылку вина, предварительно удалив воздух, и сохраняет качество вина на протяжении долгого времени.

BOLSENA

У Bolsena компактные размеры и прочный корпус из матового металла. Он эффектно смотрится за праздничным столом и хорошо сочетается с другими аксессуарами, декором и посудой. Его удобно иметь под рукой на пикнике или в загородной поездке. Матовое покрытие не скользит, даже если держать штопор мокрыми руками.

Bolsena работает от аккумулятора, одного заряда которого хватит на 80 бутылок. Поэтому этот штопор идеален для большого застолья или дегустации вин: гостям не придется долго ждать, пока откроют все бутылки.

MAGGIORE

Штопор Maggiore имеет цилиндрический корпус из тонко декорированного металла, но его дизайн отличается от других штопоров — в нем нет кнопок и он на 100% автоматический. Просто поставьте бутылку вертикально, плотно прикрепите штопор, и через несколько секунд вы сможете налить в бокал свое любимое вино.

Одной полной зарядки хватит, чтобы открыть до 70 бутылок вина. Поскольку открывалка для вина Maggiore заряжается с помощью небольшого беспроводного зарядного устройства, она может работать автономно. Никаких дополнительных проводов, разъемов или соединений не требуется. А светодиод на корпусе штопора покажет уровень заряда аккумулятора.

Каждый штопор Prestigio отличается не только практичностью, но и элегантным дизайном. Металлический корпус в минималистичном оформлении прекрасно дополнит интерьер гостиной, домашней кухни или зала для проведения торжества.

Кроме того, вся линейка автоматических штопоров имеет в комплекте нож для срезания фольги. Это отличная альтернатива подручным средствам, которыми вы пользовались ранее. Лишь поднесите нож к горлышку, сделайте несколько круговых движений — и обертки нет.

Вне сомнения, винные аксессуары от Prestigio продуманы до мелочей и созданы для тех, кто, прежде всего, ценит качество и лаконичный стиль. Maggiore, Bolsena или Nemi — любой автоматический штопор для запоминающихся событий станет лучшим подарком, который обязательно оценят по достоинству.

Приобрести автоматические винные штопоры Prestigio можно в магазинах: www.maxi.az, www.almastore.az и www.kontakt.az .

О Prestigio:

Международный бренд Prestigio на протяжении 20 лет предлагает широкий выбор потребительской электроники для дома, образования и бизнеса. Продукция компании успешно продается в 30 странах мира, и за годы существования было реализовано более 25 миллионов устройств.

В ассортименте бренда умная техника, гаджеты для авто, инновационные решения для бизнеса и образования. Компания представила первую в мире интерактивную клавиатуру-тачпад, умные колонки с голосовым помощником, портативную акустику, скрытые беспроводные зарядные станции, внешние аккумуляторы с использованием графена, и это только начало.

Представительства Prestigio работают в 27 странах, включая СНГ, Украину, Европу, Ближний Восток и Африку.

Сайт: www.prestigio.com