Как работает британский центр лечения игровой зависимости

В Лондоне, в конце 2019 года, была открыта первая в объединенном королевстве государственная клиника для лечения игровой и интернет-зависимости. Необходимость в подобном учреждении давно назрела и обусловлена растущим беспокойством в обществе и среди специалистов, ведь чрезмерное увлечение видеоиграми может быть разрушительным.

Финансирование нового лечебного центра осуществляется государством, а также за счет исследовательских грантов и пожертвований частных лиц. Для пациентов доступны бесплатные недельные курсы групповой терапии. Кроме того, помощь оказывают и дистанционно, по видеосвязи, так как некоторые не готовы отправится в клинику.

По словам Генриетты Боуден-Джонс, руководителя национальной службы здравоохранения Великобритании, к игровой зависимости нельзя относиться легкомысленно:

«Игровое расстройство — это состояние душевного здоровья, которое может оказать негативное влияние на жизнь людей, оно одинаково негативно влияет и на пациентов, и на их семьи, чувствующие себя беспомощными из-за зависимости близкого человека».

С начала открытия центра, его пациентами стали более 300 человек, из которых 200 получили помощь в 2021 году. Около 70% людей, попавших в центр, были в возрасте до 18 лет; в основном, это были подростки от 12-13 лет. Однако в числе пациентов оказались и взрослые люди, в том числе в возрасте 60 лет. Почти 90% людей, которым пытались помочь в центре, мужского пола.

Одной из пациенток центра стала 13-летняя девочка, которая, по словам ее матери, после введения режима самоизоляции начала проводить за видеоиграми все время, отвлекаясь только на то, чтобы поесть и принять душ. Зависимость девочки от игр усугублялась ее аутизмом, переходным возрастом и отсутствием общения со сверстниками. Однако специалистам центра удалось ей помочь, и девочка стала проводить за играми на 80% меньше времени, чем раньше.

Многие пациенты клиники угрожали покончить с жизнью из-за того, что им ограничивали доступ к играм. Однако полного запрета на видеоигры в центре нет: сотрудники разрешают своим пациентам провести за играми два часа в день, но после того, как те выполнят домашнюю работу или необходимые для них упражнения и тренировки. Но избавить всех пациентов от игровой зависимости не удается. Журналист BBC поговорил с родителями 16-летнего парня, который продолжил постоянно играть по ночам и резко реагировать на неудачи и после терапии в центре. Но его родители отметили, что обратились в клинику не зря, так как они познакомились с другими людьми, дети которых тоже зависимы от игр, и наладили с ними контакт.

Центр способен работать примерно с 50 пациентами в год. Но в очереди на получение помощи уже состоит больше 100 человек, и их количество, как ожидают специалисты, в 2022 году только вырастет.

«Мы не ставим под сомнение то, что видеоигры положительно влияют на жизнь многих людей. Речь идет о небольшом проценте людей, у которых возникают серьезные проблемы с играми, у которых из-за этого ухудшается качество жизни, способность взаимодействовать с другими людьми», — отмечает Бекки Харрис, семейный терапевт и менеджер центра лечения игровой зависимости.

Отметим, что в сентябре 2018 года ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) впервые признала игровую зависимость болезнью, а с 1 января 2022 года ее под кодом 6С51 планируют добавить в новую версию международной классификации болезней (МКБ-11) под названием «игровое расстройство».