Как обеспечить комфортные условия для работы в офисе и дома во время пандемии

Последние два года стали одними из самых тяжелых в новейшей истории и заставили многих изменить привычные устои в жизни и работе. Ранее удаленная работа была уделом очень узкого круга специалистов, но в связи с пандемией коронавирусной инфекции большинству компаний пришлось переводить персонал на дистанционную работу, срочно создавая удаленные рабочие места. Поэтому неудивительно, что одними из самых востребованных продуктов при этом оказались недорогие гарнитуры. Среди основных заказчиков таких продуктов оказались крупные call-центры, банки, операторы связи и другие компании, чьи сотрудники были переведены на удаленную работу.

JPL Telecom

Одним из производителей гарнитур является компания JPL Telecom (https://www.jpltele.com), которая недавно начала продажи в Азербайджане. Основанная в 2004 году в Великобритании JPL Telecom начала свой путь с поставки компонентов для отраслевых производителей. Компания производит широкий спектр продуктов, начиная от офисных USB-гарнитур начального уровня для обычных компьютеров и заканчивая профессиональными телефонными гарнитурами в проводном и беспроводном DECT/Bluetooth исполнениях. Повышенная прочность и легкость гарнитур и комплектующих JPL Telecom обеспечивают комфорт во время длительной эксплуатации. Запатентованные технологии позволяют легко менять стиль ношения с использованием одного или двух динамиков. С помощью системы Quick Disconnect появляется возможность отсоединять гарнитуры, не теряя при этом вызов. А микрофоны с функцией шумоподавления, которыми оснащены все гарнитуры, обеспечивают высокий уровень качества речи, без посторонних звуков. Официальным дистрибьютором продуктов и решений JPL Telecom в Азербайджане является компания ABRIS.

JPL Commander-2

Об одной из гарнитур этого производителя мы и поговорим сегодня, а именно о Commander-2. Это одно из немногих универсальных устройств, следующих принципу Plug & Play, то есть, не требующее никакого программного обеспечения для установки. Отсутствие ПО упрощает развертывание устройства для пользователей и обеспечивает спокойствие работодателям, которые не очень приветствуют заходы сотрудников на сторонние web-сайты для загрузки программного обеспечения или изменения настроек компьютера собственными силами. Commander-2 создавался как настоящая гарнитура для аудиотелефонии. Так, например, гибридные динамики позволяют пользователю воспроизводить настоящий стереозвук при прослушивании музыки и переключаться в режим моно для обоих ушей с целью голосовой коммуникации.

Еще одна ключевая особенность Commander-2 заключается в использовании новой технологии шумоподавления в микрофоне, усиленной 60 мм мягкими амбушюрами. На самом деле Commander-2 использует технологию PNC (пассивное шумоподавление), а не ANC (активное шумоподавление), и для этого есть веская причина. «ANC создает белый шум, который может вызвать головную боль и, как правило, создает искусственную звуковую среду по сравнению с PNC. Вот почему в этой категории на данный момент мы решили прислушаться к советам клиентов и сосредоточиться на обеспечении лучшего прижима к уху. Он пассивный в том смысле, что он закрывает ухо, а не активно использует ANC, поскольку я считаю, что нынешняя технология ANC еще недостаточно хороша», — говорит генеральный директор JPL Telecom Джеймс Кларк.

Гарнитура Commander-2 выполнена из матового черного пластика с небольшими вставками синего цвета. Небольшие круглые динамики сделаны из такого же пластика, они подвижны, что позволяет обеспечить лучшую посадку гарнитуры на голове пользователя. Амбушюры диаметром 60 мм выполнены из экокожи. На одном из наушников находится микрофон на гибкой штанге. Тонкое оголовье сделано из металла для большей надежности и обрамлено мягкой вставкой. Для регулировки по высоте предусмотрено 7 положений оголовья. На кабеле вы найдете удобный пульт управления с тремя кнопками, позволяющими регулировать громкость и включать или выключать микрофон. При выключении микрофона загорается световой индикатор красного цвета. Стоит отметить, что также есть модель Commander-1 с одним динамиком и модели, поддерживающие подключение по QD.

Безусловно, для любой гарнитуры важен вес и удобство ношения на голове. Вес Commander-2 составляет всего 82 гр, поэтому ее практически не ощущаешь при активной работе на протяжении нескольких часов. Дужки гарнитуры также покрыты мягким материалом, гарантируя надежное удержание и комфорт. Гибкий микрофон оптимизирован для точного позиционирования и оснащен фирменной технологией шумоподавления Surround Shield. Допускаются регулировка в пределах 2700 и фиксация в любом положении, что обеспечивает комфортные условия для работы в любом окружении.

JPL Commander-2 — это отличная рабочая гарнитура, которая даст максимальную отдачу при использовании. Здесь учтены такие важные моменты, как цена, надежность, эффективность, качество микрофона и удобство использования. Так что, если вы ищете проводную гарнитуру для обработки вызовов и общения в видеочатах, то Commander-2 является вполне хорошим вариантом. Конечно, частотные характеристики этой гарнитуры ограничивают ее возможности в качестве наушников для прослушивания музыки, но со своими непосредственными обязанностями она справляется на отлично.

Технические характеристики JPL Commander-2:

Совместимость с левым/правым динамиком;

Стереозвук для музыки и монофонический звук для речи;

Шумоподавляющий микрофон Surround Shield;

Полностью гибкий микрофон для точного позиционирования;

Регулируемая в пределах 2700 штанга микрофона;

Стрела микрофона с храповым механизмом;

Вес: 82 гр;

Подключение: USB-A;

Импеданс микрофона: 1,0 кОм;

Чувствительность микрофона: -49 ± 3 дБ (0 дБ = 1 В / Па);

Диапазон частот микрофона: 100 — 16000 Hz;

Сопротивление динамика: 32 Ом ± 10% при 1 kHz, 0,18 V;

Максимальное звуковое давление динамика: 122 ± 3 дБ при 1 kHz;

Диапазон частот динамика: 20 Hz — 20000 Hz.

JPL Vision Mini

Качество встроенных в ноутбуки камер, увы, оставляет желать лучшего, поэтому внешняя web-камера во время пандемии станет хорошим выходом. Поэтому JPL Telecom с прошлого года приступила к производству web-камер, разработка которых несколько лет велась инженерами, имеющими большой опыт в этой сфере. И JPL Vision Mini, обладающая очень удобным дизайном, является довольно практичным вариантом в силу своих характеристик и доступной цены.

JPL Vision Mini имеет классический вид, но обладает очень удобным креплением к монитору. Это трехпозиционный блок с резиновой вставкой на упорной части, благодаря которой камеру можно повесить на любой монитор, будь то экран ноутбука, LCD-монитор или даже телевизор. Еще одна важная особенность — возможность поворота камеры на 3600 и изменения угла наклона, что не присуще моделям такого класса. Еще один нюанс — это отдельная массивная шторка для камеры, которая крепится к объективу, позволяя закрыть его. Сам объектив получил линзу диаметром 2,7”. На фронтальной стороне камеры также присутствуют два полнодуплексных микрофона. Vision Mini также следует принципу Plug & Play. Просто вставьте кабель от камеры в порт USB, и все заработает. Устройство может снимать видео с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей) с частотой до 30 кадров в секунду. Угол обзора камеры в 670 позволяет на расстоянии 0,5 м захватить человека, оставляя еще 0,4 м по бокам, что отлично подходит для участия в видеоконференциях. Стоит отметить, что в линейке JPL есть еще несколько камер для офиса и дома. Но Vision Mini самая простая и удобная из них. Тут есть хороший объектив и стереомикрофоны, а подключение производится достаточно просто. Камера поддерживает все приложения, используемые для удаленной работы и дистанционного обучения, включая самые популярные ZOOM, Skype, Microsoft Terms и OBS.

Выводы

Конечно, компьютерная периферия многогранна и разнообразна. В большинстве случаев, говоря о периферии, мы воспринимаем ее как продукт, разработанный для геймеров, но это совсем не так. Гарнитуры нужны не только игрокам для общения в голосовом чате и координации своих действий, но и людям, работающим в корпоративном сегменте. Сотрудники call-центров и те, кто работает удаленно во время пандемии, нуждаются в гарнитурах для общения как с клиентами, так и с коллегами. Поэтому устройства для работы должны соответствовать не только техническим требованиям, но и быть просто удобными и не очень дорогими. JPL Commander-2 как раз и относится к такому классу, а вместе с web-камерой Vision Mini эта гарнитура образует тандем качественных устройств, которые обеспечат вам удобное рабочее место и позволят оставаться сосредоточенным в любой обстановке.