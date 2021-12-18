Юбилейный месяц со множеством подарков от Azercell!

«Azercell Telecom», отметивший свое 25-летие 15 декабря, всегда стремился предоставлять своим абонентам качественную связь, высокоскоростной интернет и инновационные технологии. Оператор мобильной связи, оказывающий услуги на протяжении четверти века, отмечает эту знаменательную дату с 5 млн. своих абонентов.

Команда Azercell благодарит своих абонентов за сделанный выбор и оказанное доверие на протяжении всех этих лет. В течение юбилейного месяца клиенты получат множество подарков в качестве выражения признательности. В ходе акции, которая продлится с 15 декабря 2021 года по 15 января 2022 года, Azercell проводит развлекательные конкурсы на своих официальных страницах в социальных сетях, о которых оповещает абонентов через различные коммуникационные каналы. В этот период миллионы абонентов смогут не только развлечься, но и получить ценные подарки от Azercell.

Компания Azercell, которая первой в стране внедрила технологии GSM и 4G, протестировала пилотную сеть 5G, представила круглосуточный колл-центр и реализовала массу других инициатив, в течение 25 лет укрепила свои лидирующие позиции на рынке мобильной связи страны. Azercell был первым, кто ввел в строй базовые станции на территории Карабаха, освобожденного в результате Священной Отечественной войны, и первым наладил связь с этим регионом.

Azercell, расширяющий свою сеть по всей стране, сегодня вступает в совершенно иную цифровую эпоху с целью, звучащей как «Упрощаем доступ, расширяем возможности!» (Bağlantını asanlaşdırır, həyatı daha dolğun edirik!), и девизом «Будущее ближе к тебе!» («Sənə yaxın gələcək!»). Новая коммуникационная концепция, основанная на повседневных историях из жизни азербайджанской семьи, показывает, как современные цифровые и коммуникационные решения становятся более доступными и близкими потребителям. Это инновационные цифровые решения, которые внесут еще больший вклад в повышение качества жизни и безопасности людей.

Мы приглашаем вас подписаться на аккаунты компании в социальных сетях, чтобы присоединиться к празднованию юбилейного месяца Azercell и выиграть ценные подарки:

Facebook: https://www.facebook.com/azercell

Instagram: https://www.instagram.com/azercell

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/azercell

TikTok: https://www.tiktok.com/@azercell_official

Twitter: https://twitter.com/Azercell

YouTube: https://www.youtube.com/AzercellAds

Azercell — «Будущее ближе к тебе!»