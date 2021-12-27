Итоги 2021 года — второго года пандемии, года метавселенных, частных полетов в космос и запуска Apple Pay в Азербайджане

Подходит к концу год, в течение которого мир практически адаптировался к жизни в условиях пандемии. Этому году, полному призывов к населению о необходимости вакцинации, послаблений и повторных объявлений карантина, были присущи собственные тренды. Одним из них стало повальное увлечение гигантами рынка идеей создания метавселенных. Как и термин «киберпространство», придуманный писателем-фантастом Уильямом Гибсоном, термин «метавселенная» имеет литературные корни. Впервые это слово появилось в 1992 году в романе Нила Стивенсона «Лавина». Там метавселенная генерировалась компьютером, а потом загружалась в очки и наушники жителей. В рамках метавселенной планируется не только взаимодействие, хранение и обмен информацией. Глобальное виртуальное пространство станет новым местом для жизни, работы, встреч с друзьями и занятий всевозможными делами. Сможет ли метавселенная стереть границы бедности и богатства и привести к антиутопичной жизни, полностью погруженной в виртуальную реальность, пока не ясно, но многие скептики предполагают, что они еще больше подчеркнут различия между слоями населения, позволив в будущем пользоваться преимуществами «аналогового» мира лишь самым богатым из нас. Кроме этого, прошедший год был полон другими событиями, о которых мы сейчас и расскажем.

Facebook меняет название на Meta

28 октября Марк Цукерберг официально стал генеральным директором и председателем корпорации Meta, выбор названия которой был вдохновлен вышеупомянутым романом Нила Стивенсона. На ребрендинг уже направлено 10 млрд. долларов, но это не окончательная сумма. По признанию самого Цукерберга, смена курса развития никак не связана со скандалами, которые преследовали компанию в последние годы. А среди них были и обвинения в нарушении конфиденциальности, и разжигание ненависти, и судебные разбирательства с бывшими сотрудниками. О ребрендинге Марк начал задумываться с тех пор, как купил Instagram и WhatsApp в 2012 и 2014 годах соответственно.

Разработка метавселенной началась в начале 2021 года, и сейчас над ее созданием трудится более 10000 сотрудников компании. У пользователей появится виртуальный дом Horizon Home, а рабочие места будут оборудованы в сервисе Horizon Workrooms. В новой метавселенной пользователи не будут привязаны к какой-то конкретной социальной сети. «Facebook по-прежнему является популярным приложением среди наших пользователей. Но есть люди, которые хотят просто использовать WhatsApp или Instagram, или быть в виртуальной или смешанной реальности. Поэтому важно, чтобы пользователи знали, что независимо от того, что произойдет с учетной записью Facebook или аккаунтом Instagram, все равно останется весь контент и купленные виртуальные товары. Вы сможете привязать свой аватар к одной из этих учетных записей или к вашей общей личности в различных семействах приложений», — говорит Цукерберг.

Ожидается, что в ближайшие несколько лет Meta представит несколько инновационных устройств, например, гарнитуру дополненной реальности Project Cambria, которую можно будет использовать с приложениями виртуальной и смешанной реальности.

Версия метавселенной от Microsoft

Cледом на Цукербергом и Microsoft сделала заявку на создание метавселенной. Корпорация провела презентацию своей платформы для совместной работы в виртуальной реальности с 3D-аватарами Mesh, которая в 2022 году будет интегрирована в Microsoft Teams. Первые продукты Microsoft для будущей метавселенной CEO Microsoft Сатья Наделла представил на ежегодной конференции компании Ignite. Хотя разработки компании не во всем напоминают то, что показывал Марк Цукерберг, Наделла не стеснялся употреблять популяризированное им понятие. Пока метавселенная Microsoft будет сосредоточена вокруг сервиса для совместной удаленной работы Microsoft Teams.

Главным элементом метавселенной Microsoft станет впервые представленный этой весной сервис Mesh, позволяющий при помощи виртуальной и дополненной реальности создавать и посещать в виде 3D-аватаров виртуальные офисы и любые другие пространства.

NVIDIA не отстает от тренда

В апреле уходящего года компания NVIDIA представила систему Omniverse для создания трехмерных виртуальных сред. Позднее оказалось, что на одной из конференций этого года выступила цифровая копия генерального директора компании Дженсена Хуанга. Разработчики воссоздали не только самого топ-менеджера, но и его кухню, где Хуанг обычно проводит презентации. А в ноябре компания добавила в Omniverse базовый аппаратный и программный движок, который позволит объединить виртуальные сообщества в альтернативную трехмерную вселенную.

Технология Omniverse Avatar может создавать интерактивные интеллектуальные аватары для помощи при заказе еды и вождении. А чтобы аватар одновременно использовал несколько моделей искусственного интеллекта, компания создала Unified Compute Framework, который моделирует искусственный интеллект как микросервисы, поэтому приложения могут работать в одиночных или гибридных системах. В NVIDIA также надеются создать единую метавселенную, чтобы пользователи могли переключаться между виртуальными вселенными, созданными разными компаниями.

Представлена Windows 11

В этом году Microsoft официально представила новую операционную систему Windows 11. В компании посчитали, что объем новшеств и изменений, особенно коснувшихся пользовательского интерфейса, настолько велик, что пришло время объявить новую порядковую версию Windows. Пожалуй, самым главным визуальным новшеством стало меню «Пуск», переместившееся ближе к центру панели задач. Из-за этого Windows 11 начали сравнивать с macOS и ее панелью Dock.

Помимо перенесенного ближе к центру меню «Пуск», закругленных окон, кнопок и меню, белой и темной тем оформления, в которых широко используются полупрозрачность и тени, новый интерфейс получил функцию под названием Snap Layouts, интегрированное в операционную систему приложение для видеоконференций Teams и встроенную поддержку Android-приложений.

Новые назначения

15 февраля пост генерального директора Intel занял бывший глава VMware Пэт Гелсингер. Он сменил на этом посту Роберта Свона, которому приписывается ряд провалов, вылившихся в потерю значительной доли рынка, и соответственно низкие финансовые показатели за 2020 год. Интересно, что карьера Пэта Гелсингера началась именно в компании Intel, где он дошел до поста первого технического директора и был одним из организаторов конференции Intel Developer Forum, ставшей аналогом WinHEC от Microsoft.

После ухода из компании Гелсингер также успел поработать главным операционным директором и президентом EMC, а с 2012 года занимал пост генерального директора разработчика программного обеспечения VMware. В 2019 году его назвали лучшим генеральным директором США.

А в нашей стране вновь сменился министр вновь переименованного министерства транспорта, связи и высоких технологий. Главой теперь уже Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики стал Рашад Наби оглу Набиев, который до момента назначения, 26 января 2021 года, являлся председателем ОАО «Azercosmos».

О прочих кадровых перестановках в министерстве и подведомственных структурах, которых было не так мало, вы могли получить информацию на сайте www.infocity.az или из других источников.

Сменился также и президент ООО «Azercell Telecom». Вместо Вахида Мурсалиева, который покинул свой пост в связи с истечением срока контракта, новым президентом лидирующего оператора мобильной связи страны была назначена Зарина Зейналова.

З.Зейналова имеет более 25 лет профессионального опыта в области управления и организационного развития в разных географических регионах мира. В течение 20 лет она занимала различные руководящие должности в офисах BP в Азербайджане, Великобритании и США. Она также занимала руководящие должности в компании PricewaterhouseCoopers и Pasha Construction Group.

В Азербайджане официально запущен Apple Pay

2 ноября 2021 года был официально запущен сервис Apple Pay в Азербайджане. На старте технологию Apple Pay в интеграции с картами Visa и MasterCard поддерживали Международный банк Азербайджана (ABB), Kapital Bank, Bank Respublika, Unibank и Leobank. Чуть позже к ним присоединился и Pasha Bank. Расплачиваться с помощью Apple Pay в магазинах страны теперь можно с устройствами iPhone, а также с Apple Watch при наличии средств на дебетовых и кредитных картах вышеупомянутых банков.

Для обеспечения возможности использовать данную услугу продавец должен обзавестись банковским терминалом с поддержкой бесконтактных платежей, а в случае on-line продаж — добавить специальную кнопку на сайт или в приложение.

Больше процессоров — хороших и разных!

В этом году компания Google представила шестое поколение своей фирменной линейки смартфонов Pixel, главной особенностью которой стал отказ от процессоров Qualcomm в пользу собственной разработки. Устройства базируются на восьмиядерном процессоре Tensor, выполненном по 5 нм техроцессу. Процессор имеет 8 ядер CPU и 20 ядер GPU, а также сопроцессор безопасности Titan M2. Благодаря функциям машинного обучения Pixel 6 быстрее обрабатывает снимки и открывает новые возможности при взаимодействии с голосовым помощником Google Assistant.

Новые Apple MacBook Pro также получили собственные однокристальные системы M1 Pro и M1 Max в рамках семейства Apple Silicon. Отличия заключаются в том, что M1 Pro располагает 33,7 млрд. транзисторов, тогда как M1 Max состоит из 57 млрд. транзисторов. При этом у обеих платформ идентичный процессор с 8 высокопроизводительными и 2 энергоэффективными ядрами. В M1 Pro графическое ядро содержит 16 ядер, а в M1 Max — 32 ядра. Это 2048 и 4096 исполнительных блоков соответственно. Производительность GPU соответственно составляет 5,2 и 10,4 TFLOPS. Кроме того, у M1 Max относительно M1 Pro удвоенное количество некоторых блоков для кодирования и декодирования видео, в том числе для видео в формате ProRes.

В ноябре и компания IBM представила новый квантовый процессор Eagle, который позволит квантовым системам серьезно превзойти классические компьютеры в некоторых задачах в течение следующих двух лет. IBM Eagle состоит из 127 кубитов, способных генерировать информацию в квантовой форме. Как утверждают разработчики, это первый подобный процессор, который не может быть смоделирован классическим суперкомпьютером. Заявляется, что для моделирования Eagle понадобится больше классических битов, чем атомов у каждого человека на планете. А уже в 2022 году IBM планирует выпустить процессоры Osprey с 433 кубитами и Condor с 1121 кубитом.

Приобретения

Компания Amazon приобрела известную киностудию Metro Goldwyn Mayer (MGM) за 8,5 млрд. долларов. MGM годами пыталась найти покупателя на быстро меняющемся рынке, а Amazon пытается более серьезно заявить о себе в Голливуде, поэтому со стороны стороннего наблюдателя данная сделка кажется хорошей идеей. В конце концов, Disney приобрела Marvel за 4 млрд. долларов в 2009 году и Lucasfilm за 4,05 млрд. долларов в 2012 году, а в 2019 году объединила их с Pixar, Disney и National Geographic, образовав Disney +. Киностудия Century Fox, которая, как и MGM, является одной из старейших киностудий Америки, упустила лидерство и была продана менее чем за 10 млрд. долларов. А WarnerMedia продается и объединяется с Discovery, чтобы лучше конкурировать с Disney + и Netflix.

Корпорация Microsoft получила одобрение от американских и европейских регуляторов на завершение сделки суммой 7,5 млрд. долларов по покупке ZeniMax Media, которая контролирует Bethesda Softworks и Bethesda Game Studios. Bethesda теперь является частью Xbox, а к подразделению Xbox присоединяются 8 новых студий. В то же время Xbox и Bethesda сообщили, что будут соблюдать предыдущие соглашения с Sony. Deathloop и GhostWire по-прежнему будут эксклюзивами для PlayStation 5 в течение ограниченного времени. Будущие игры могут быть выпущены на платформах, отличных от Xbox и PC, но решения будут приниматься для каждого проекта в отдельности.

Кроме того, между Microsoft и компанией Nuance Communications также было достигнуто соглашение о приобретении. В рамках окончательного соглашения Microsoft поглощает Nuance по цене 56 долларов за акцию. С учетом чистых долгов приобретаемой компании сумма сделки составит 19,7 млрд. долларов. Это вторая по масштабу покупка компании после LinkedIn за 24 млрд. долларов в 2016 году. Отметим, что компания Nuance обеспечивает технологиями искусственного интеллекта сферу здравоохранения и является пионером в применении искусственного интеллекта в корпоративном секторе. Nuance также известна развитием технологий голосового управления. В частности, разработки компании использовались для создания голосового ассистента Apple Siri.

Самый громкий развод года

Сооснователь Microsoft и один из богатейших миллиардеров мира Билл Гейтс официально развелся с женой 2 августа. Гейтсы прожили в браке 27 лет, у них трое уже взрослых детей. Гейтс объяснил решение расстаться тем, что он и Мелинда больше не видят возможностей для роста вместе, как пара на следующем этапе жизни. Источники считают, что к разводу могли привести отношения Гейтса с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции. Мелинда Гейтс получила акции на общую сумму больше 3 млрд. долларов несколькими траншами.

А совместный благотворительный фонд Bill & Melinda Gates Foundation сообщил, что если Билл или Мелинда через два года заявят о том, что не могут совместно работать в качестве его сопредседателей, то Мелинда оставит должность и перестанет быть попечителем организации. В этом случае Мелинда получит от Гейтса деньги для самостоятельной благотворительной деятельности.

Брэнсон и Безос побывали на околоземной орбите, а Маск отправил в космос Dragon с туристами

11 июля Ричард Брэнсон вернулся на землю после первого полета на космоплане собственной компании Virgin Galactic. Астронавты поднялись на высоту 88 км и провели несколько минут в невесомости. Весь полет занял немного больше часа. Кораблем управляли два профессиональных пилота, а на борту были четыре пассажира, включая самого Брэнсона. На орбиту VMS Eve вывел корабль-носитель VMS Unity. Это был 22-й тестовый полет для Virgin Galactic и только четвертый пилотируемый запуск.

У компании уже есть лицензия на отправку людей в космос от властей США. Правда, многие считают, что Брэнсон не преодолел так называемую линию Кармана на высоте 100 км над уровнем моря. Однако Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США считает космосом пространство выше примерно 80 км над уровнем моря.

А следом на Брэнсоном 20 июля в космос на корабле New Shepard, который построила его собственная компания Blue Origin, отправился и основатель компании Amazon Джефф Безос. Вместе с 57-летним Джеффом полетел его младший брат Марк Безос, 18-летний студент Оливер Дэмен и 82-летняя участница программы подготовки женщин-астронавтов Mercury 13 Уолли Фанк. Стоит отметить, что в рамках этой миссии в космос одновременно отправились самый молодой и самый старый человек за всю историю. Для корабля New Shepard этот полет стал 16-м, но с пассажирами на борту он летал впервые. На высоте около 75 км произошло отделение пассажирской капсулы, после чего она продолжила двигаться по инерции.

За время полета пассажиры пересекли общепринятую границу космоса в 100 км и испытали на себе воздействие невесомости. Еще через несколько минут капсула вернулась в атмосферу Земли и плавно села благодаря парашютной системе. В это же время ракета-носитель примерно через семь минут после старта села на специальную площадку. Кстати, в декабре состоялся еще один полет Blue Origin. На этот раз на орбиту на корабле New Shepard отправились дочь первого астронавта США Лора Шепард Черчли и ведущий программы «Доброе утро, Америка» Майкл Страхан.

Слетала в космос и еще одна группа туристов. В середине сентября в капсуле Dragon компании SpaceX Илона Маска на орбиту отправились четыре человека. Примерно через три минуты после запуска первая ступень ракеты-носителя отделилась и приземлилась на плавучей платформе Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Еще через несколько минут Dragon отделился от второй ступени и вышел на орбиту высотой 575 км. После этого астронавты смогли увидеть Землю через прозрачный купол.

…а Perseverance продолжает работу на Марсе

18 февраля аппарат, отправленный NASA на Марс 30 июля 2020 года, совершил посадку в автоматическом режиме на поверхность Красной планеты. Что же успел сделать Perseverance за это время? Главной целью экспедиции был заявлен поиск следов древней марсианской жизни. Пока они не обнаружены, но ученые говорят, что укрепились в уверенности, что микроорганизмы на Марсе когда-то были, и теперь знают, где искать. За это время Perseverance проехал по дну кратера Езеро около 3 км, сделал своими 19 камерами несколько тысяч качественных снимков, взял образец грунта и записал при помощи микрофона марсианские звуки.

Анализ полученных снимков подтвердил догадки планетологов о том, что на месте кратера некогда было озеро, в которое с запада впадала крупная река, а в воде, не исключено, имелась и примитивная жизнь. Марсоход работает в связке с компактным вертолетом Ingenuity, который за это время поднимался в воздух 13 раз, удаляясь от основного аппарата на расстояние до 625 м по горизонтали и 200 м в высоту. Сейчас NASA и его партнеры из Европейского космического агентства готовят сложнейшую операцию под названием «Mars Sample Return». В ее рамках космический корабль доставит в кратер Джезеро британский марсоход Sample Fetch Rover, который приблизится к Perseverance, заберет собранные образцы грунта и погрузит их на свой корабль. А тот выйдет на орбиту Марса и состыкуется с транспортным кораблем. Ориентировочно миссия запланирована на начало 30-х годов этого века. Если операция пройдет успешно, у человечества появится шанс получить ответ на вопрос, была ли жизнь на Марсе?