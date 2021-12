It Takes Two на The Game Awards 2021 назвали лучшей игрой года

Сегодня утром, 10 декабря, прошла церемония The Game Awards 2021, где назвали лучшие игры уходящего года. Пользователи еще вчера путем голосования определили свою лучшую игру года — Halo Infinite. Голос геймеров (игра года по версии пользователей) It Takes Two;

Resident Evil Village;

Metroid Dread;

Forza Horizon 5;

Halo Infinite — победитель. Полный список номинантов и лауреатов The Game Awards 2021: Игра года Deathloop;

It Takes Two – победитель;

Psychonauts 2;

Metroid Dread;

Ratchet & Clank: Rift Apart;

Resident Evil Village. Самая ожидаемая игра Elden Ring — победитель;

God of War Ragnarök;

Horizon Forbidden West;

Sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild;

Starfield. Лучшая постановка Deathloop – победитель;

It Takes Two;

Returnal;

Psychonauts 2;

Ratchet & Clank: Rift Apart. Лучшая поддержка Apex Legends;

Call of Duty: Warzone;

Final Fantasy XIV – победитель;

Fortnite;

Genshin Impact. Лучшая инди-игра 12 Minutes;

Death’s Door;

Kena: Bridge of Spirits – победитель;

Inscryption;

Loop Hero. Лучшие инновации в сфере доступности Far Cry 6;

Forza Horizon 5 – победитель;

«Стражи Галактики»;

Ratchet & Clank: Rift Apart;

The Vale: Shadow of the Crown. Лучшее повествование Deathloop;

It Takes Two;

Life is Strange: True Colors;

«Стражи Галактики» — победитель;

Psychonauts Лучший художественный стиль The Artful Escape;

Deathloop – победитель;

Kena: Bridge of Spirits;

Psychonauts 2;

Ratchet & Clank: Rift Apart. Лучшая музыка The Artful Escape;

Cyberpunk 2077;

Deathloop;

«Стражи Галактики»;

NieR Replicant ver.1.22474487139… – победитель; Лучший аудиодизайн Deathloop;

Forza Horizon 5 – победитель;

Ratchet & Clank: Rift Apart;

Resident Evil Village;

Returnal. Лучшая актерская работа Эрика Мори в роли Алекс Чэнь, Life is Strange: True Colors;

Джанкарло Эспозито в роли Антона Кастильо, Far Cry 6;

Джейсон Е. Келли в роли Кольта, Deathloop;

Мэгги Робертсон в роли Леди Димитреску, Resident Evil Village – победитель;

Озиома Акага в роли Джулианны, Deathloop. Лучшая игра, оказавшая наибольшее влияние Before Your Eyes;

Boyfriend Dungeon;

Chicory;

Life is Strange: True Colors – победитель;

No Longer Home. Лучшая поддержка сообщества Apex Legends;

Destiny 2;

Final Fantasy XIV – победитель;

Fortnite;

No Man’s Sky. Лучшая мобильная игра Fantasian;

Genshin Impact – победитель;

League of Legends: Wild Rift;

MARVEL Future Revolution;

Pokemon Unite. Лучшая VR/AR-игра HITMAN III;

I Expect You To Die 2;

Lone Echo II;

Resident Evil 4 – победитель;

Sniper Elite VR. Лучший экшен Back 4 Blood;

Chivalry II;

Deathloop;

Far Cry 6;

Returnal – победитель. Лучшее экшен-приключение «Стражи Галактики»;

Metroid Dread – победитель;

Psychonauts 2;

Ratchet & Clank: Rift Apart;

Resident Evil Village. Лучшая ролевая игра Cyberpunk 2077;

Monster Hunter Rise;

Scarlet Nexus;

Shin Megami Tensei V;

Tales of Arise – победитель. Лучший файтинг Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles;

Guilty Gear Strive – победитель;

Melty Blood: Type Lumina;

Nickelodeon All-Star Brawl;

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown. Лучшая семейная игра It Takes Two — победитель; Mario Party Superstars; New Pokémon Snap; Super Mario 3D World + Bowser’s Fury; WarioWare: Get It Together!. Лучшая спортивная/гоночная игра F1 2021;

FIFA 22;

Forza Horizon 5 – победитель;

Hot Wheels;

Riders Republic. Лучший симулятор/стратегия Age of Empires IV – победитель;

Evil Genius 2: World Domination;

Humankind;

Inscryption;

Microsoft Flight Simulator. Лучший мультиплеер Back 4 Blood; It Takes Two – победитель; Knockout City; Monster Hunter Rise; New World; Valheim.