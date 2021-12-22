iQOO U5 5G – экран 120 Hz, 50 Мп камера и емкий аккумулятор

iQOO, игровой суббренд Vivo, представил новую модель популярной U-серии — iQOO U5 5G. Новинка сменит на рынке смартфон iQOO U3.

Аппарат оснащен 6,58-дюймовой OLED-панелью разрешением FullHD+ с частотой обновления изображения 120 Hz. В основе смартфона лежит процессор Qualcomm Snapdragon 695. Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 Gb, емкость встроенной флеш-памяти – 128 Gb.

Основная двойная камера представлена датчиками на 50 Мп и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры устройства составляет 8 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий быструю 18-ваттную зарядку. Предусмотрен слот для установки карт памяти MicroSD, разъем USB-C, сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой iQOO UI 1.0.

iQOO U5 5G будет доступен для предварительных заказов с 24 декабря в черном, голубом и серебристом цветах корпуса. Тогда же будут объявлены цены.