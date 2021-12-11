Институт Pantone назвал главный цвет 2022 года

Американский Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2022 года – им стал Very Peri под номером 17−3938.

Создатели характеризуют новый цвет как «динамичный синий с живительным фиолетово-красным оттенком, который сочетает в себе верность и постоянство синего с энергией и возбуждением красного». По мнению экспертов, этот цвет стал символом духа времени и переходного периода, который переживает человечество в связи с пандемией коронавируса и длительной изоляцией.

«Very Peri демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и образность», — считает исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман.

В компании отметили, что по мере выхода из изоляции наши представления и стандарты меняются, а перед людьми открываются новые возможности, связанные с высокими технологиями. Выбор цвета года — это не рекомендация для модных домов. Он выбирается путем сложного ежегодного анализа данных и становится отражением того, что происходит в глобальной культуре человеческой цивилизации.

Отметим, что Институт цвета Pantone ежегодно выбирает главный цвет года на протяжении на протяжении двух десятилетий.