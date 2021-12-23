Инновационная система LG Electronics сможет запускать автомобили с помощью распознавания лиц

Биометрические технологии постепенно приживаются не только в мобильных устройствах и банковской сфере, но и в автомобильной отрасли. Некоторые автомобили уже используют отпечатки пальцев для распознавания владельца, повсеместно внедряется голосовое управление бортовыми системами.

Компания LG Electronics запатентовала систему распознавания лица водителя, которая позволяет запустить двигатель автомобиля без ключа, пишет Business Korea. Система запатентована как в юрисдикции Южной Кореи, так и в юрисдикции США.

Направленная в салон камера способна распознавать лицо не только водителя, но и пассажиров. Помимо аутентификации, она может использоваться для управления работой бортовых систем при помощи жестов, взаимодействия с системами виртуальной и дополненной реальности.

В сочетании с камерой должен работать специализированный процессор. Опознавая автовладельца и членов его семьи, система сможет запускать двигатель без ключа, а также следить за состоянием и поведением находящегося за рулем человека.