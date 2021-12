Илон Маск заплатит самый большой налог в истории США – 10 млрд. долларов

Основатель компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск (Elon Musk) заявил, что он станет крупнейшим налогоплательщиком в истории Соединенных Штатов. В ходе общения в Twitter с сенатором Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), Маск отметил, что в 2021 году он заплатит больше налогов, чем любой житель США в истории.

And if you opened your eyes for 2 seconds, you would realize I will pay more taxes than any American in history this year

— Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2021