17.12.2021

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Илон Маск заплатит самый большой налог в истории США – 10 млрд. долларов

Маск

Основатель компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск (Elon Musk) заявил, что он станет крупнейшим налогоплательщиком в истории Соединенных Штатов. В ходе общения в Twitter с сенатором Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), Маск отметил, что в 2021 году он заплатит больше налогов, чем любой житель США в истории.

По подсчетам Bloomberg, Маск может заплатить налогов более 10 млрд.долларов, если он воспользуется всеми своими опционами, так как за пользование этим финансовым инструментом в США предусмотрен специальный налог.

Миллиардер уже реализовал порядка 15 млн. опционов и продал 11 млн. акций, чтобы иметь возможность оплатить налоги.

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