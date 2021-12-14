Илон Маск стал «человеком года» по версии журнала Time

Илон Маск (Elon Musk) — «человек года» по версии журнала Time. Об этом было объявлено в понедельник во время трансляции на YouTube-канале журнала.

Американский предприниматель является богатейшим человеком на Земле, но главным в журнале сочли другое. «Человек года — это показатель влияния, и лишь немногие люди оказали влияние большее, чем Маск, на жизнь на Земле и, возможно, жизнь за ее пределами. В 2021 году Маск стал не только самым богатым человеком в мире, но и возможно, самым богатым примером масштабных изменений в нашем обществе», — написал главный редактор Time Эдвард Фельсенталь (Edward Felsenthal).

«Это человек, который стремится спасти нашу планету и помочь нам заселить новую: шут, гений, провокатор, провидец, промышленник, шоумен, хам, сумасшедший гибрид Эдисона, Барнума, Эндрю Карнеги и доктора Манхэттена из «Хранителей». <…> Его частная космическая компания SpaceX обогнала Boeing и других представителей рынка и фактически движет вперед американское будущее космонавтики. Его автомобильная компания Tesla контролирует две трети многомиллиардного рынка автомобилей, что сделало Маска обладателем состояния 250 млрд. долларов и самым богатым частным лицом в истории. Его интересуют роботы и солнечная энергетика, криптовалюта и проблемы климата, биокибернетические имплантаты «человек-компьютер», призванные защитить человечество от доминирования искусственного интеллекта, а также подземные туннели, которые позволят людям и грузам очень быстро перемещаться из одного места в другое», — объясняет свой выбор Time.

Традиция Time выбирать «человека года» появилась в 1927 году. Главным в году может стать не только человек, но и группа людей, технология, идея или явление, имевшие наибольшее влияние в году. А в 2019 журнал ввел дополнительные категории. Например, в этом году поп-звезда Оливия Родриго (Olivia Rodrigo) названа артисткой года, четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз (Simone Biles) стала спортсменкой года. А героями года стали ученые, создавшие мРНК-вакцину от COVID-19 — Каталин Карико (Katalin Kariko), Барни Грэхем (Barney Graham), Кицзмекия Корбетт (Kizzmekia Corbett) и Дрю Вайсман (Drew Weissman).