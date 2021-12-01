ИИ-художник Botto заработал 1 млн. долларов на NFT-картинах

Алгоритм искусственного интеллекта Botto заработал свой первый миллион долларов, продавая созданные им картины на NFT-аукционах. ИИ-художник создает тысячи изображений, но на аукцион отправляют только работы, за которые проголосуют пользователи. Принимать участие в голосовании могут исключительно владельцы цифровой валюты Botto.

ИИ-художник очень быстро обучается. И там, где реальный художник потратит на работу месяцы, искусственный интеллект справится за минуты. В процессе создания картины Botto сначала генерирует случайную цепочку слов и предложений, а потом нейросеть VQGAN (Vector Quantized Generative Adversarial Network) формирует изображение, применяя алгоритмы самообучения и огромные базы данных картин реальных мастеров. На втором этапе ПО CLIP (Contrastive Language-Image Pre-training) определяет уровень соответствия картины созданной искусственным интеллектом цепочке слов. Для дополнительного описания изображения используется алгоритм обработки натурального языка GPT-3 от OpenAI, генерирующий 5-10 фрагментов абстрактных стихотворений. Подходящий вариант выбирают уже живые люди, которые обслуживают Botto.

Каждый день ИИ генерирует 300 изображений. Владельцы криптовалюты Botto могут проголосовать за одну из 350 работ, созданных художником в течение недели. Самая популярная картина преобразуется в NFT-токен, который продается на аукционе SuperRare.

Всего на аукционе было продано шесть работ искусственного интеллекта, причем со временем стоимость картин начала падать. Первые NFT-картины обошлись покупателям порядка 300-400 тыс. долларов, а последняя – 81 тыс. долларов. Вырученные средства за вычетом 15-процентной комиссии инвестируются в развитие проекта Botto.