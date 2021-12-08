Игровой сервис Google Stadia теперь доступен на smart-телевизорах LG

Облачный игровой потоковый сервис Google Stadia теперь доступен на новых smart -телевизорах LG, об этом пишет 9to5google. Владельцы телевизоров LG Smart TV с webOS 5.0 и 6.0 могут наслаждаться играми премиум-класса без покупки дополнительного оборудования.

Сообщается, что Google Stadia на LG Smart TV доступен в двадцати двух странах. Встроенная поддержка игрового процесса обеспечивает мгновенный доступ к играм с исключительной графикой и частотой кадров.

Необходимо установить приложение Stadia из магазина LG Content Store. Список предложений включает более 200 популярных игр. Приложение Stadia на телевизорах LG Smart TV может предложить весь набор функций Stadia Pro, включая разрешение 4K, HDR и объемный звук 5.1. Что касается управления, контроллер Stadia, подключенный к Wi-Fi, полностью совместим, также, как и другие распространенные игровые контроллеры.

Как долго ждать появления игрового сервиса в других странах, пока не сообщается.