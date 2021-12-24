Huawei P50 Pocket — смартфон-раскладушка стал хитом в Китае. Более 1 млн. заказов за несколько часов

Вчера, 23 декабря, состоялась премьера складного смартфона Huawei P50 Pocket. Вечером того же дня новинка стала доступна для предварительного заказа в Китае. Смартфон оказался очень популярным – сегодня утром объем предзаказов превысил 1 млн. штук.

Как пишет источник, большинство заказов пришлось на фирменный онлайновый магазин Huawei Mall – было оформлено 970000 заявок. Немало пользователей изъявило желание приобрести смартфон на площадках JD и Tmall – 120000 и 90000 человек соответственно. Таким образом, всего за несколько часов на Huawei P50 Pocket было оформлено 1180000 предзаказов!

Напомним, Huawei P50 Pocket построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 888 4G, оснащен внутренним складным экраном с диагональю 6,9 дюйма, кадровой частотой 120 Hz и разрешением 2790 x 1188 пикселей. Диаметр наружного экрана составляет 1 дюйм. В основной камере используются датчики разрешением 40, 13 и 32 Мп, а во фронтальной — 10,7 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4000 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 40 Вт.