Huawei обновила флагманский ноутбук MateBook X Pro

Компания Huawei сегодня представила обновленный флагманский ноутбук MateBook X Pro. Устройство оборудовано экраном диагональю 14,2 дюйма разрешением 3120 х 2080 пикселей с кадровой частотой 90 Hz и яркостью 500 кд/м2. Благодаря узким рамкам, экран занимает 92,5% площади фронтальной поверхности. Новый MateBook X Pro стал первым ноутбуком компании, дисплей которого обеспечивает полный охват цветового пространства DCI-P3. В ноутбуке используется профессиональная схема калибровки цвета 3D Lut — стандарт, сертифицированный TUV Rheinland.

Обновленный ноутбук будет предлагаться с процессорами Intel Core i5-1155G7 и Core i7-1195G7, 16 Gb оперативной памятью и твердотельным накопителем емкостью 512 Gb или 1 Tb. MateBook X Pro получил новую систему охлаждения с двумя вентиляторами, тремя воздухозаборниками и большой пластиной для рассеивания тепла.

Также есть чувствительная к силе нажатия сенсорная панель управления курсором, шесть громкоговорителей и блок питания мощностью 90 Вт с нитридом галлия, входящий в комплект поставки. Вес составляет 1,38 кг при толщине 15,5 мм. Новинка доступна в темно-сером и изумрудном цветах корпуса.

Цены на обновленный ноутбук Huawei MateBook X Pro:

Core i5, ОЗУ 16 Gb, SSD 512 Gb – 1490 долларов;

Core i7, ОЗУ 16 Gb, SSD 512 Gb – 1645 долларов;

Core i7, ОЗУ 16 Gb, SSD 1 Tb – 1960 долларов.

Продажи стартуют 6 января. Предзаказ уже открыт.