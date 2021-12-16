Honor X30: экран 120 Hz, процессор Snapdragon 695 и до 12 Gb ОЗУ

Компания Honor представила смартфон среднего уровня X30. Аппарат оборудован 6,81-дюймовым IPS-дисплеем разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Hz.

Одной из особенностей Honor X30 стало наличие нового процессора Qualcomm Snapdragon 695. Чип объединяет восемь ядер Kryo 660 с тактовой частотой до 2,2 GHz, графический ускоритель Adreno 619 и сотовый модем Snapdragon X51 5G. Он на 15% производительнее Snapdragon 690 по части CPU, а GPU в нем мощнее на 30%. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 6, 8 или 12 Gb. Флеш-накопитель UFS 2.1 вмещает 128 или 256 Gb информации. Смартфон также поддерживает технологию расширения оперативной памяти за счет накопителя, позволяя получить дополнительные 2 Gb.

Основная камера тройная: 48 Мп (f/1.8) датчик, 2 Мп макромодуль и 2 Мп сенсор глубины сцены. В экран интегрирована 16 Мп селфи-камера.

Применена аккумуляторная батарея емкостью 4800 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. На восполнение запаса энергии с 0% до 80% требуется 30 минут. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, Beidou и порт USB Type-C. Сканер отпечатков пальцев находится на боковой грани. На аппарат установлена операционная система Android 11 с пользовательским интерфейсом Magic UI 5.0. Габариты составляют 166,07 x 75,78 x 8,05 мм, вес – 189 гр.

Цены на Honor X30:

6/128 Gb – 235 долларов;

8/128 Gb – 266 долларов;

8/256 Gb – 313 долларов;

12/256 Gb – 361 доллар.

Honor X30 будет предложен покупателям в серебристом, золотистом, синем и черном цветах корпуса. В продажу смартфон поступит в Китае 24 декабря.