Honor представил улучшенную версию популярного фитнес-браслета Band 6

Помимо смартфонов Honor 60 и 60 Pro компания Honor сегодня представила улучшенную версию фитнес-браслета Band 6. Гаджет называется и выглядит точно так же, как обычная версия Band 6, отличить их можно только по каталожному номеру: у обычной версии Band 6 – B19, у новой версии – B39.

Обновленная версия оснащена AMOLED-экраном диагональю 1,47 дюйма, датчиком ЧСС, системой мониторинга сна, менструального цикла и овуляции, защитой от пыли и воды (5ATM). Также есть магнитная зарядка. Заявленная автономность составляет 14 дней. Из нововведений — улучшенный пульсоксиметр, который работает постоянно и в любую погоду. Он может подавать тревожный сигнал в случае, если оксигенация крови упадет ниже порогового значения. Кроме того, увеличено количество режимов тренировок до 95.

Стандартная версия Honor Band 6 будет стоить 40 долларов, а версия с NFC – 45 долларов.