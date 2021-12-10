HiSilicon Hi3731V110: процессор для недорогих smart-телевизоров

Компания HiSilicon, подразделение Huawei, представила в Китае новый процессор Hi3731V110, предназначенный для использования в недорогих smart-телевизорах.

Чип построен на архитектуре RISC-V. Он имеет 32-битное исполнение. В состав решения входит производительный блок CPU, графический узел и модуль TCON (Timing Controller).

Процессор поддерживает дисплеи с разрешением до Full HD (1920 × 1080 пикселей) с частотой обновления экрана 60 Hz, а также фирменную операционную систему LiteOS с быстрым запуском. Есть поддержка Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, MPEG L1/L2, MP3, AAC, LPCM и FLAC.

Телевизионные панели на платформе HiSilicon Hi3731V110 могут оснащаться интерфейсами HDMI (eARC), USB 2.0 и S/PDIF.

Ожидается, что доступные smart-телевизоры с новым процессором выйдут уже в следующем году.