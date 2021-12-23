Hisense выпустила 4K-телевизор диагональю 98 дюймов

Компания Hisense выпустила дорогой телевизор под названием 98E7G Pro. Модель оснащена ULED-дисплеем диагональю 98 дюймов формата 4K ULTRA HD. Дисплей производится компанией BOE. Матрица имеет 256 зон подсветки, пиковую яркость 1000 кд/м2 и поддерживает частоту обновления изображения 120 Hz. Для сравнения: 98-дюймовые Redmi Max 98 и Huawei Smart Screen V98 обладают 192 зонами подсветки.

Телевизор работает на базе процессора MediaTek MT9652. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость встроенной флеш-памяти – 64 Gb. Есть два динамика мощностью 18 Вт, сабвуфер на 25 Вт, а также поддержка Dolby Vision и Dolby Atmos.

Цена Hisense 98E7G Pro составляет 3454 долларов. В продажу новинка поступит 24 декабря. Для первых покупателей специальная цена — 3140 долларов.