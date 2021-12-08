Google превращает Gmail в мессенджер. В приложении появятся голосовые и видеозвонки

Компания Google сообщила о добавлении функции голосовых и видеозвонков между пользователями в чате приложении Gmail. Функция в ближайшее время станет доступна пользователям почтового сервиса компании на устройствах, работающих под управлением Android и iOS.

Возможность совершать звонки через Gmail присутствовала и раньше. Но эта функция была реализована через сервис Google Meet и пользователям для присоединения к беседе требовалось перейти по специальной ссылке, созданной организатором звонка. Теперь достаточно нажать одну кнопку, чтобы связаться с кем-либо из списка своих контактов. Это намного проще, потому что пользователям больше не нужно создавать, копировать и передавать ссылки для присоединения к беседе.

Для начала голосового или видеозвонка необходимо нажать на соответствующий значок с изображением телефонной трубки или видеокамеры, которые появятся в меню приложения Gmail. Пользователи, которые инициируют начало вызова из приложения Google Chat, будут перенаправлены в Gmail, что подчеркивает намерение разработчиков сделать почтовый сервис центром своей коммуникационной платформы.

Возможность совершать голосовые и видеозвонки через Gmail уже начала распространяться на этой неделе. Потребуется некоторое время, прежде чем она станет доступна всем пользователям Workspace, G Suite и личных учетных записей Google.