Google представил новые функции для Android: цифровой ключ для авто, Family Bell, новые виджеты и другие

Компания Google представила ряд новых функций для мобильной версии операционной системы Android. Главной из них стала поддержка цифрового ключа для некоторых моделей BMW. Работать цифровой автомобильный ключ будет только на смартфонах Pixel 6 и Galaxy S21.

Представлена новая функция Family Bell, которая будет предупреждать вас и вашу семью о важных событиях в течение дня и поможет следить за ежедневным расписанием. Функция поддерживает множество настроек. Кроме этого, она будет присылать уведомления не только на смартфоны, но и на планшеты, smart-колонки и smart-дисплеи.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Три приложения Google — Google Play Books, YouTube Music и Google Photos — получают новые интерактивные виджеты. Новый виджет Google Play Books позволяет получить доступ к своей библиотеке и отслеживать прогресс аудиокниги. Виджет YouTube Music помещает элементы управления воспроизведением и недавно воспроизведенные треки прямо на главный экран. Виджет Google Photos «Люди и домашние животные» позволяет воспроизводить слайд-шоу избранных лиц и питомцев на главном экране.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Из других изменений стоит отметить автоматический сброс разрешений для приложений, которыми пользователь редко пользуется (разрешения могут быть восстановлены при следующем запуске приложения), обновленный раздел Emoji Kitchen для клавиатуры Gboard и автоматическое включение режима Android Auto в автомобиле. Нововведения будут рассылать на устройства волнами в ближайшее время.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Также добавим, что ранее Google представила Android 12 TV. Операционная система пока доступна только для разработчиков программного обеспечения.