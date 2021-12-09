Google назвал лучшие Android-приложения и игры 2021 года
Компания Google опубликовала список приложений, которые пользовались наибольшим спросом у владельцев Android-устройств в 2021 году. Помимо статистики магазина Google Play, в отдельных категориях учитывались и предпочтения самих пользователей мобильной ОС.
Лучшим приложением 2021 года стало приложение для медитации и планирования распорядка дня Balance: Meditation & Sleep. Лучшая игра 2021 года для платформы Android — Pokemon UNITE. Google отметила ее динамичный игровой процесс и кроссплатформенный опыт.
Список победителей в других номинациях:
- Лучшее «полезное» приложение – Empathy;
- Лучшее приложение на каждый день – Blossom;
- Лучшее приложение в категории «Развлечения» — Clubhouse;
- Лучшая находка этого года – Laughscape;
- Лучшее приложение для планшета – Canva;
- Лучшее приложение для носимых устройств – Calm;
- Лучшее приложение для Google TV — Disney+.
Первое место в категории «Выбор пользователей» занял стриминговый сервис Paramount+, а среди игр высший балл получила «королевская битва» Garena Free Fire MAX.
Ознакомиться с полным списком номинантов можно пройдя по ссылке.