Google назвал лучшие Android-приложения и игры 2021 года

Компания Google опубликовала список приложений, которые пользовались наибольшим спросом у владельцев Android-устройств в 2021 году. Помимо статистики магазина Google Play, в отдельных категориях учитывались и предпочтения самих пользователей мобильной ОС.

Лучшим приложением 2021 года стало приложение для медитации и планирования распорядка дня Balance: Meditation & Sleep. Лучшая игра 2021 года для платформы Android — Pokemon UNITE. Google отметила ее динамичный игровой процесс и кроссплатформенный опыт.

Список победителей в других номинациях:

Лучшее «полезное» приложение – Empathy;

Лучшее приложение на каждый день – Blossom;

Лучшее приложение в категории «Развлечения» — Clubhouse;

Лучшая находка этого года – Laughscape;

Лучшее приложение для планшета – Canva;

Лучшее приложение для носимых устройств – Calm;

Лучшее приложение для Google TV — Disney+.

Первое место в категории «Выбор пользователей» занял стриминговый сервис Paramount+, а среди игр высший балл получила «королевская битва» Garena Free Fire MAX.

Ознакомиться с полным списком номинантов можно пройдя по ссылке.