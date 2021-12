Fudo PAM предлагает новый уровень безопасности за счет улучшенных функций защиты IТ-инфраструктуры, поддерживающих принципы нулевого доверия

Компания Fudo Security, ведущий разработчик решений для управления привилегированным доступом и реализации принципов нулевого доверия, сегодня объявила о выпуске нового релиза системы Fudo PAM.

С выходом версии 5.1 заказчики получают расширенную функциональность PAM, включая смену паролей кластера, аутентификацию на основе сертификатов, подробный мониторинг активности в шлюзе доступа, а также усовершенствованный пользовательский интерфейс. При этом Fudo 5.1 продолжает сохранять удобство использования и простое развертывание и настройку, к которым привыкли пользователи решения. Внедрение Fudo 5.1 также позволяет обеспечить быструю имплементацию принципов нулевого доверия (Zero Trust) и выдачи разовых доступов (Just in Time) в компаниях из различных отраслей.

«Мы продолжаем наблюдать за атаками, направленные на важнейшие объекты инфраструктуры и организации по всему миру, — пояснил Патрик Брожек (Patryk Brożek), генеральный директор Fudo Security. — Крайне важно, чтобы ИТ-руководители продолжили внедрение принципов нулевого доверия в систему безопасности сети. Злоупотребление привилегированным доступом и взломанные учетные записи по-прежнему остаются самыми актуальными проблемами информационной безопасности в 2021 и следующем году. В новом выпуске 5.1 мы отреагировали на запросы заказчиков и реализовали самый безопасный и при этом простой способ доступа удаленных пользователей к серверам, приложениям и системам организации, позволяющий также специалистам по безопасности быстро переходить к использованию принципов нулевого доверия для привилегированного доступа».

Основные возможности Fudo 5.1

Средства смены паролей кластера

Новые возможности: поддержка смены паролей в кластерной конфигурации

Преимущества: эта функция расширяет возможности системы управления паролями Fudo для поддержки сложных инсталляций, работающих в режиме кластера active/active. Fudo позволяет менять пароли отдельно для каждого узла кластера в каждой зоне сети, делая систему более устойчивой в рамках многоузловых конфигураций.

Теперь администратор может запустить смену пароля сразу на всех узлах или выбрать отдельные узлы в кластере. Таким образом обеспечивается непрерывность доступа к серверам в случае сбоя узла и реализации сценариев статической балансировки нагрузки.

Схема аутентификации на основе сертификатов

Новые возможности: дополнительный метод аутентификации пользователей на веб-портале Fudo.

Преимущества: пользователи теперь могут выполнять вход в свой рабочий кабинет на веб-портале Fudo с помощью сертификатов, не раскрывая данные учетной записи и избегая потенциальной угрозы инсайдеров. В рамках применяемой схемы без паролей происходит надежная аутентификация без участия пользователя (или с минимальным участием), что особенно важно в средах на основе AD. Так как сертификаты развертываются в рамках общих политик предприятия, это мгновенно усиливает безопасность всей системы.

Учет активности на веб-портале

Новые возможности: пользователи теперь могут видеть, кто уже подключен к общей учетной записи.

Преимущества: эта функция дает возможность визуального управления общими учетными записями. Пользователи могут легко определить, что учетная запись используется кем-то другим, что крайне важно в средах с общими учетными записями. Визуальные подсказки об использовании учетной записи обеспечивают более эффективное взаимодействие пользователей и контроль над текущими сеансами в пределах шлюза доступа.

Улучшенный графический интерфейс

Новые возможности: повышение удобства использования и уровня интуитивного понимания интерфейса.

Преимущества: широкие возможности индивидуальной настройки рабочих панелей/дэшбордов пользователей. Добавлена кнопка «+» для быстрого добавления новых элементов. Улучшения коснулись и пользовательского веб-портала и консоли администрирования Fudo.

Также в интерфейс добавлена возможность выбрать преднастроенные темы, такие как «светлая», «темная» и «терминал».

Решение PAM от Fudo Security — это самый простой и удобный способ для обеспечения подключения удаленных пользователей к серверам, приложениям и системам. В дополнение к лучше в отрасли инструменту записи сеансов, Fudo PAM также обнаруживает подозрительную активность сотрудников или хакеров, использующих украденные учетные данные. Отмеченное наградами безагентное решение можно развернуть в считанные дни.

О компании Fudo Security:

Fudo Security — это ведущий поставщик инновационных решений в отрасли кибербезопасности с офисами в Европе и Кремниевой долине. Развернутые в более чем 30 странах и завоевавшие доверие сотен организаций, решения Fudo Security предназначены для защиты малых и крупных предприятий от угроз, связанных с привилегированным доступом. Портфель решений включает Secure Remote Access, Privileged Access Management и Zero Trust Network Access.

Продукты Fudo Security позволяют отслеживать действия пользователей, получающих доступ к важнейшим активам. Кроме того, решения Fudo Security помогают управлять политиками в отношении паролей и немедленно уведомляют пользователей о подозрительном поведении. Компания Fudo Security получила ряд наград и премий, включая упоминание в докладе KuppingerCole Leadership Compass. Среди сотен заказчиков компании финансовые учреждения, энергетические компании и государственный сектор.

Для получения дополнительных сведений перейдите на страницу https://fudosecurity.com/ или подпишитесь на Fudo Security в Linkedin (@FudoSecurity).