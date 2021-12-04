Facebook сделает двухфакторную авторизацию обязательной для аккаунтов с высоким уровнем риска взлома

Социальная сеть Facebook объявила, что сделает двухфакторную аутентификацию обязательной для наиболее уязвимых ко взлому учетных записей. Об этом сообщает Techcrunch со ссылкой на представителей компании.

Этот шаг является частью инициативы Facebook Protect, нацеленной на защиту учетных записей людей, подверженных высокому риску, таких как политики, журналисты и правозащитники.

Если пользователь откажется от включения двухфакторной аутентификации (вход не только по паролю, но и по коду из СМС или биометрии), то доступ к его учетной записи будет автоматически заблокирован до тех пор, пока он не подключит функцию. В компании пока не планируют распространять это требование на всех пользователей соцсети.

Программа Facebook Protect была запущена в 2018 году и расширена перед президентскими выборами в США в 2020 году. Участие в программе уже доступно для более чем 1,5 млн. пользователей, около 950 тыс. из них используют двухфакторную аутентификацию. К концу 2021 года компания планирует расширить программу для 50 стран, дальнейшее расширение планируется в 2022 году.