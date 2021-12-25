Epic Games Store в течении суток бесплатно отдает Prey

В Epic Games Store в течение суток, до 26 декабря 20:00 по бакинскому времени, можно бесплатно получить научно-фантастическую игру Prey.

Игра разворачивается в альтернативной реальности, в которой президент США Джон Кеннеди выжил после покушения в 1963 году и активно финансировал космические программы, а Советский Союз так и не распался. В 1958 году СССР запускает на орбиту спутник «Ворон 1», с которым вскоре пропадает связь.

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Ожидается, что 26 декабря, в Epic Games Store будут бесплатно отдавать Control.