Epic Games Store в течении суток бесплатно отдает Prey
В Epic Games Store в течение суток, до 26 декабря 20:00 по бакинскому времени, можно бесплатно получить научно-фантастическую игру Prey.
Игра разворачивается в альтернативной реальности, в которой президент США Джон Кеннеди выжил после покушения в 1963 году и активно финансировал космические программы, а Советский Союз так и не распался. В 1958 году СССР запускает на орбиту спутник «Ворон 1», с которым вскоре пропадает связь.
Ожидается, что 26 декабря, в Epic Games Store будут бесплатно отдавать Control.