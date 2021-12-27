Epic Games Store в течении суток бесплатно отдает Mages of Mystralia

В Epic Games Store в течение суток, до 28 декабря 20:00 по бакинскому времени, можно бесплатно получить игру Mages of Mystralia.

Главная героиня игры, девочка Зия, обнаруживает у себя магический дар и пытается его развить, несмотря на запрет на применение волшебства. Геймплейная механика игры — составление заклинаний, с помощью которых героиня борется с противниками и решает загадки.

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Ожидается, что завтра Epic Games Store раздаст аркадный симулятор переезда Moving Out. Игрокам предстоит вытаскивать мебель из одного жилья и затаскивать в другое.

Сегодня также началась раздача и в GOG, где бесплатной сделали полное издание X-Morph. Игру о вторжении пришельцев на Землю можно забрать бесплатно в течение двух дней.

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В X-Morph: Defense Complete Edition помимо основной игры входит три дополнения с мини-кампаниями и картами, а также саундтрек.