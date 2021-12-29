Epic Games Store в течение суток бесплатно отдает Salt and Sanctuary
В Epic Games Store началась раздача Salt and Sanctuary. Игру можно забрать в течение суток, до 30 декабря 20:00 по бакинскому времени.
Salt and Sanctuary — ролевая игра в жанре Action/RPG с элементами платформера. По сюжету игры, моряк, потерпевший кораблекрушение и оказавшийся на неизвестном острове, исследует расположенные на нем руины и лабиринты. Он вступает в бой с ожившими мертвецами и давно забытом людьми злом. В игре можно открыть больше 600 видов оружия, доспехов, заклинаний и предметов.
Завтра, если верить утечке, в Epic Games Store будут раздавать трилогию Tomb Raider, которая рассказывает историю становления известной расхитительницы гробниц Лары Крофт.