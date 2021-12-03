Epic Games Store бесплатно отдает Dead by Daylight и while True: learn()

В Epic Games Store можно бесплатно забрать два проекта: Dead by Daylight и while True: learn(). Акция продлится до 9 декабря.

Dead by Daylight – это асимметричный многопользовательский хоррор. Команда от одного до четырех игроков-«выживших» противостоит на ограниченной карте пятому игроку-«убийце». Выжившие безоружны и не могут сражаться с убийцей, они должны прятаться от него и помогать друг другу. В игре часто проходят кроссоверы с другими вселенными.

while True: learn() — головоломка, которая рассказывает о программисте, изучающем машинное обучение, чтобы создать переводчик с кошачьего языка на человеческий.

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На следующей неделе в Epic Games Store станут бесплатными Prison Architect и Godfall Challenger Edition — специальное издание игры, в которое входят три режима для эндгейм-игры, но не входит одиночная кампания.