Десятка худших игр 2021 года по версии Metacritic

Агрегатор Metacritic, аккумулирующий рецензии прессы и отзывы игроков со всего мира, назвал десять худших игр этого года по версии критиков.

На первом месте спортивный симулятор eFootball 2022, получивший всего 25 баллов из 100. Игру массово раскритиковали. Критике подверглось абсолютно все — малый объем контента, качество графики, долгие загрузки, многочисленные баги и вылеты. Сразу после релиза eFootball 2022 стал самым низкооцененным тайтлом в Steam, и лишь в декабре это звание перешло к условно-бесплатной китайской стратегии War of the Three Kingdoms.

Второе место занял 3D-платформер Balan Wonderworld от одного из создателей Sonic the Hedgehog. Он набрал 36 баллов из 100. Игру в основном негативно оценили из-за низкой производительности, слабого дизайна уровней и невнятного геймплея. Замкнула тройку худших с 42 баллами из 100 ролевая игра Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, среди минусов которой были названы неудобное управление и плохой сценарий.

Десять худших игр 2021 года по версии Metacritic: