Dell показал концепт модульного экологичного ноутбука

Компания Dell представила свое видение современного ноутбука, который долговечен, легко разбирается и ремонтируется, а его производство оказывает меньше влияния на климат. Американский производитель электроники показал Concept Luna, который имеет ряд необычных функций, призванных облегчить его ремонт и обслуживание.

Ключевой акцент при проектировании ноутбука компания сделала на уменьшении размеров его комплектующих. К примеру, габариты материнской платы удалось уменьшить на 75% (сравнительно с традиционными моделями бренда) и разместить ее в дисплейном модуле, тем самым увеличив площадь пассивного охлаждения ноутбука (от активного охлаждения получилось полностью отказаться). При этом сама материнская плата изготовлена с применением льняного волокна, что упрощает ее переработку.

Вся система содержит гораздо меньше винтов и клея, чем типичный ноутбук Dell. Матрицу дисплея и клавиатуру можно отсоединить лишь удалением пары удерживающих их на месте кнопок, а количество крепежных винтов сократилось в 10 раз относительно аналогов. На полную разборку Concept Luna потребуется примерно полтора часа.

За счет такого подхода все компоненты ноутбука легко заменяемы, а изготовление будущих ноутбуков компании по такому принципу будет на 50% более экологичным, по сравнению с предыдущими моделями.

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Показанный ноутбук пока существует только в виде концепта. О сроках выхода потребительской версии устройства Dell не сообщает.