Dell Concept Pari – беспроводная веб-камера на магните

Кроме концепта модульного экологичного ноутбука Concept Luna, компания Dell показала несколько концептуальных продуктов для «бесшовной работы» под названием Concept Flow, Concept Pari и Concept Stanza.

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Наибольший интерес представляет уникальная веб-камера Concept Pari. Ее особенность заключается в возможности крепления с помощью магнитов в любом месте на мониторе без использования каких-либо проводов для передачи изображения. Например, ее можно размещать на уровне глаз во время общения с коллегами. Это помогает сохранять более естественный взгляд во время разговора. Однако магниты не будут работать с любым стандартным монитором, понадобится модель со встроенными магнитами.

Для нижней части Dell Concept Pari используется специальный материал, предотвращающий появление царапин на экране. Камера умеет снимать в 1080p и имеет световой индикатор, нужный не только для того, чтобы сообщать о ее работе, но и для того, чтобы не разместить ее вверх ногами.

Dell Concept Pari заряжается как с помощью специальной док-станции, устанавливаемой над монитором, так и посредством беспроводной технологии. Когда нужна конфиденциальность, можно перевернуть камеру, чтобы она была обращена к задней части док-станции.