Cisco подвела технологические итоги 2021 года и поделилась прогнозами на будущее

Cisco подвела итоги 2021 года в области сетевых технологий и информационной безопасности, а также сделала прогноз на 2022 год. Данная информация содержится в новых исследованиях компании – 2021 Global Networking Trends и Security Outcomes Study Volume 2.

Global Networking Trends: NaaS как ключевой сетевой тренд 2021 года

Согласно отчету Cisco Networking Trends, основными вызовами для мировых сетей в 2021 году стали восстановление после сбоев (45%) и адаптация к новым потребностям бизнеса (40%). При этом важнейшим трендом в уходящем году стала облачная модель NaaS с возможностью приобретать и планировать сетевые функции без необходимости владения, создания и поддержки собственной инфраструктуры.

Ключевые выводы отчета:

Вывод 1. Если организациям требуется повышение устойчивости и гибкости сетевой инфраструктуры, то для многих ответом будет NaaS. Основными вызовами для сети 2021 года были названы восстановление после сбоев (45%) и адаптация к новым потребностям бизнеса (40%). В то же время респонденты признают, что главное преимущество NaaS — это высвобождение ИТ-специалистов, которые смогут больше времени уделять инновациям и вопросам бизнеса (46%).

Вывод 2. Главное преимущество NaaS — ускоренный доступ к новейшим технологиям. Технологии развиваются быстрее, чем организации успевают их внедрять. 35% респондентов заявили, что главным стимулом внедрения NaaS стала необходимость постоянно развертывать новейшие сетевые технологии (Wi-Fi 6, SD-WAN, SASE, 5G, ИИ и др.).

Вывод 3. NaaS — это замечательно. Но только если она помогает поддерживать необходимый уровень сетевых сервисов. В первую очередь от провайдеров NaaS требуются: управление жизненным циклом сети (48%), устойчивость сети (42%), мониторинг и диагностика для обеспечения соответствия соглашениям об уровне обслуживания (38%).

Вывод 4. Все не так просто. Опасения по поводу стоимости и потери контроля. Среди опасений респондентов — возможность NaaS поддерживать функционал, который может потребоваться в будущем (30%) и потеря контроля над безопасностью (26%). Высокую озабоченность (28%) также вызывают стоимость и прерывание процессов цифровой трансформации.

Вывод 5. NaaS открывает перед ИТ-специалистами новые горизонты, но и сами они должны перейти на новый уровень. Более 75% организаций согласны с тем, что внедрение NaaS откроет перед ИТ-специалистами возможности для повышения квалификации. При этом сегодня лишь каждая четвертая организация могла бы доверить трансляцию бизнес-потребностей в технические политики собственному персоналу, остальные предпочитают системных интеграторов, поставщиков управляемых услуг и вендоров NaaS.

Вывод 6. Начать внедрение NaaS можно разными способами, и один из них — архитектура SASE. 49% ИТ-лидеров и 57% сетевых специалистов-практиков считают, что лучшее внедрять NaaS в ходе модернизации или обновления сетевой инфраструктуры, когда идут поиски инновационных технологий (автоматизация, 100 Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6, 5G, SD-WAN, SASE и др.).

Подробнее с исследованием 2021 Global Networking Trends можно ознакомиться здесь.

Security Outcomes Study Volume 2: фокус на автоматизации и облаках

Исследование по кибербезопасности Security Outcomes Study Volume 2 позволило определить наиболее действенные меры для защиты организаций от киберугроз. Респонденты рассказали о практиках модернизации и интеграции архитектур безопасности, обнаружения и устранения угроз и сохранения работоспособности в случае атаки.

Основные результаты отчета:

Модернизация и интеграция архитектуры. Автоматизация и интеграция в комплексных решениях ИБ повышает их эффективность в 7 раз, а функционал обнаружения угроз в этом случае действует на 40% результативнее. В компаниях, использующих облачные архитектуры, готовность к модернизации более чем вдвое выше. При отсутствии квалифицированного персонала более 75% решений ИБ работают успешнее за счет высокого уровня автоматизации. Обнаружение и реакция на угрозы. ИБ-департаменты в организациях, где имеются зрелые реализации архитектур нулевого доверия (Zero Trust) и обеспечения граничной безопасности (Secure Access Service Edge, SASE), на 35% эффективнее коллег, находящихся на пороге внедрения таких технологий. Причем организации, применяющие интеллектуальные методы борьбы с угрозами, устраняют последствия атак вдвое быстрее. Сохранение жизнеспособности бизнеса в случае атаки. В организациях, где проводится регулярная проверка готовности систем ИБ, вероятность сохранения работоспособности бизнеса повышается в два с половиной раза. Лучшие показатели демонстрируют компании, в которых топ-менеджмент контролирует вопросы непрерывности бизнеса и аварийного восстановления.

По словам эксперта по информационной безопасности Cisco Михаила Кадера, исследование также продемонстрировало, что Россия входит в тройку лидеров по уровню консолидации поставщиков ИБ-услуг. 43,8% рынка, по мнению опрошенных, принадлежит 2-5 компаниям. Россия занимает пятую строчку в списке из 27 стран по уровню оценки эффективности действующих в стране систем информационной защиты. При этом о планах масштабного внедрения облачных технологий заявили 43,8% респондентов из России. Первые строчки мирового рейтинга по внедрению архитектур Zero Trust и SASE занимают Япония, Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В России о зрелости используемых решений сообщают 24,7% (Zero Trust) и 16% (SASE) респондентов, об устойчивом прогрессе в процессе внедрения — 41,4% (Zero Trust) и 39,6% (SASE) соответственно.

Подробнее с исследованием Security Outcomes Study Volume 2 можно ознакомиться здесь.

Технологический прогноз: скорость инноваций открывает возможности и ставит новые вызовы

Проанализировав итоги 2021 года, Cisco составила технологический прогноз на 2022 год.

Прогноз 1. Гибридная работа станет новой нормой. 98% совещаний будут включать как минимум одного удаленного участника.

Прогноз 2. Объемы данных и необходимость мгновенного получения аналитической информации ускорят реформирование сетевой границы и обновят парадигму разработки приложений.

Прогноз 3. Этичный, ответственный и предсказуемый искусственный интеллект становится важнейшим приоритетом для государств и организаций во всем мире.

Прогноз 4. При создании современных приложений будет лидировать подход, основанный на доверительности и прозрачности качества представляемых сервисов, с акцентом на интерфейс API.

Прогноз 5. Метавселенная будет реализована только посредством прогнозируемого и бесшовного Интернета — от xG/Wifi-6 до спутниковой связи и других коммуникаций.

Прогноз 6. Квантовые сети, коммуникации и системы безопасности станут основой быстродействующего и более защищенного будущего, для которого потребуется новый Интернет с меньшими задержками и большей полосой пропускания.