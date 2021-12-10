Что показали на The Game Awards 2021. Главные анонсы и трейлеры с мероприятия
На церемонии награждения лучших игр уходящего года The Game Awards 2021 было сделано много анонсов и показано немало новых трейлеров.
Мероприятие вместе с пре-шоу продлилось более трех с половиной часов. Шоу снова провели «вживую» после того, как в 2020 году оно прошло в онлайн-формате в связи с пандемией Covid-19.
Самые главные анонсы и трейлеры с The Game Awards 2021:
Tunic
Приключение выйдет 16 марта на ПК, Xbox One и Xbox Series X/S.
Анонс The Texas Chain Saw Massacre
Онлайн-игра по «Техасской резне бензопилой». Дата релиза не уточняется.
Геймплейный трейлер Homeworld 3
Стратегия выйдет в четвертом квартале 2022 года.
Telltale представила трейлер игры по сериалу «Экспансия»
Она выйдет на ПК и консолях.
Babylon’s Fall
Игра выйдет 3 марта 2022 года.
Capcom представила трейлер Monster Hunter Rise: Sunbreak
Релиз дополнения состоится летом 2022 года.
Первый геймплей Evil West
Экшен выйдет в 2022 году.
Have a Nice Death
2D-экшен с элементами rogue-like выпустят в раннем доступе в марте 2022 года.
Красочное приключение Planet of Lana
Игра выйдет в 2022 году.
Persona 4 Arena Ultimax
Переиздание файтинга 2014 года, действие которого разворачивается через несколько месяцев после Persona 4. Игра выйдет 17 марта на ПК, PS4 и Nintendo Switch.
Первый геймплей Hellblade II
Релиз игры должен состояться на ПК и Xbox Series X/S, когда именно — неизвестно.
Анонс Star Wars: Eclipse
Игра во вселенной «Звездных войн» от Quantic Dream. Ее действие развернется в эпоху Расцвета Республики. Сейчас проект на ранней стадии разработки.
Анонс Wonder Woman
Это одиночный сюжетный экшен в открытом мире, где будет использоваться система Nemesis — ключевая механика из игр студии во вселенной «Властелина колец». Когда состоится релиз и на каких платформах – неизвестно.
Анонс Alan Wake 2
Хоррор выйдет в 2023 году.
Трейлер фильма «Соник в кино 2»
В сиквеле появятся Тейлз и Наклз, а Бен Шварц и Джим Керри вернутся к ролям Соника и Доктора Роботника. Премьера фильма состоится 31 марта 2022 года.
Новый трейлер будущей игры про Соника — Sonic Frontiers
Проект выйдет в конце 2022 года.
Геймплей Horizon Forbidden West
Сиквел экшена выйдет 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5.
Геймплей Final Fantasy VII Remake: Intergrade
Игра выйдет на ПК в Epic Games Store уже 16 декабря.
Трейлер дополнения The Witch Queen для Destiny 2
Релиз — в феврале 2022 года.
Первый тизер-трейлер Slitterhead
Разработкой игры занимается Bokeh Game Studio, а музыку написал Акира Ямаока. Даты релиза еще нет.
Трейлер фантастического приключения Nightingale
В следующем году фэнтезийная кооперативная онлайн-игра с элементами хоррора появится в раннем доступе на ПК.
Кинематографический трейлер The Lord of the Rings: Gollum
Приключенческий экшен выйдет на ПК и консолях в 2022 году.
PUBG станет условно-бесплатной
С 12 января PUBG на консолях и ПК перейдет на условно-бесплатную модель распространения.
Somerville
Игра от студии Jumpship.
Свежий трейлер Cuphead: The Delicious Last Course
Крупное дополнение выйдет 30 июня 2022 года.
Warhammer: Vermintide 2 — Warrior Priest
Дополнение уже доступно на ПК и Xbox, а на PS4 выйдет в январе.
Первый геймплейный трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League
Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S в 2022 году.
Геймплей Tchia
Приключенческая игра-«песочница» с открытым миром выйдет весной 2022 года.
Трейлер Forspoken
Экшен-RPG выйдет 24 мая на PS5 и PC.
Трейлер Warhammer 40,000: Space Marine II
Это будет прямое продолжение оригинала о капитане Титусе. Даты релиза нет, но выйдет игра только на ПК, Xbox Series X/S и PS5.
Геймплейный трейлер Saints Row
Релиз перезапуска экшен-серии состоится 23 августа 2022 года.
Анонс Dune: Spice Wars
Выйдет в раннем доступе Steam в начале 2022 года.
Геймплейный трейлер Tiny Tina’s Wonderlands
Релиз состоится 25 марта.
Among Us VR
Among Us получит версию для VR.
Трейлер Metal: Hellsinger
В трейлере рассказали о метал-музыкантах, принимавших участие в работе над музыкой для игры. Игра выйдет на ПК и консолях в 2022 году.
Star Trek: Resurgence
Релиз запланирован на весну 2022 года.
Vampire: The Masquerade – Bloodhunt
Условно-бесплатная королевская битва Vampire: The Masquerade — Bloodhunt получила новый ролик. Выпустят на ПК и PS5 весной.
Кинематографичный трейлер Dying Light 2
Планируется выпустить игру 4 февраля.
Анонс Rumbleverse
«Королевская битва» на 40 игроков от Iron Galaxy и Epic Games.
Первый геймплей A Plague Tale: Requiem
Выйдет на ПК и консолях в 2022 году.
CrossfireX
В шутере будет несколько многопользовательских режимов и сюжетная кампания. Выйдет 10 февраля.
Трейлер Steelrising
Мрачный ролевой экшен выйдет в июне 2022 года.
GTFO вышла из раннего доступа
Кооперативный шутер GTFO добрался до полноценного релиза на ПК.
Тизер-трейлер сериала Halo
Точную дату старта шоу по франшизе от Microsoft не назвали, но показали как самого Мастера Чифа, так и других персонажей. Премьера состоится в 2022 году на Paramount+.
Сюжетный трейлер Elden Ring
Экшен-RPG выйдет на ПК и консолях 25 февраля.
Первый трейлер ARC Raiders
Шутер выйдет в 2022 году на Xbox Series, PS5 и ПК.
Фрагмент из фильма «Матрица: Воскрешение» и релиз The Matrix Awakens на Unreal Engine 5
Короткий ролик представили Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, исполнители ролей Нео и Тринити.
The Matrix Awakens — техническое демо на движке Unreal Engine 5, которое уже доступно на PS5 и Xbox Series X/S.