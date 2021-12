Что показали на The Game Awards 2021. Главные анонсы и трейлеры с мероприятия

На церемонии награждения лучших игр уходящего года The Game Awards 2021 было сделано много анонсов и показано немало новых трейлеров.

Мероприятие вместе с пре-шоу продлилось более трех с половиной часов. Шоу снова провели «вживую» после того, как в 2020 году оно прошло в онлайн-формате в связи с пандемией Covid-19.

Самые главные анонсы и трейлеры с The Game Awards 2021:

Tunic



Приключение выйдет 16 марта на ПК, Xbox One и Xbox Series X/S.

Анонс The Texas Chain Saw Massacre



Онлайн-игра по «Техасской резне бензопилой». Дата релиза не уточняется.

Геймплейный трейлер Homeworld 3



Стратегия выйдет в четвертом квартале 2022 года.

Telltale представила трейлер игры по сериалу «Экспансия»



Она выйдет на ПК и консолях.

Babylon’s Fall



Игра выйдет 3 марта 2022 года.

Capcom представила трейлер Monster Hunter Rise: Sunbreak



Релиз дополнения состоится летом 2022 года.

Первый геймплей Evil West



Экшен выйдет в 2022 году.

Have a Nice Death

2D-экшен с элементами rogue-like выпустят в раннем доступе в марте 2022 года.

Красочное приключение Planet of Lana

Игра выйдет в 2022 году.

Persona 4 Arena Ultimax



Переиздание файтинга 2014 года, действие которого разворачивается через несколько месяцев после Persona 4. Игра выйдет 17 марта на ПК, PS4 и Nintendo Switch.

Первый геймплей Hellblade II

Релиз игры должен состояться на ПК и Xbox Series X/S, когда именно — неизвестно.

Анонс Star Wars: Eclipse

Игра во вселенной «Звездных войн» от Quantic Dream. Ее действие развернется в эпоху Расцвета Республики. Сейчас проект на ранней стадии разработки.

Анонс Wonder Woman



Это одиночный сюжетный экшен в открытом мире, где будет использоваться система Nemesis — ключевая механика из игр студии во вселенной «Властелина колец». Когда состоится релиз и на каких платформах – неизвестно.

Анонс Alan Wake 2



Хоррор выйдет в 2023 году.

Трейлер фильма «Соник в кино 2»

В сиквеле появятся Тейлз и Наклз, а Бен Шварц и Джим Керри вернутся к ролям Соника и Доктора Роботника. Премьера фильма состоится 31 марта 2022 года.

Новый трейлер будущей игры про Соника — Sonic Frontiers



Проект выйдет в конце 2022 года.

Геймплей Horizon Forbidden West



Сиквел экшена выйдет 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5.

Геймплей Final Fantasy VII Remake: Intergrade

Игра выйдет на ПК в Epic Games Store уже 16 декабря.

Трейлер дополнения The Witch Queen для Destiny 2

Релиз — в феврале 2022 года.

Первый тизер-трейлер Slitterhead

Разработкой игры занимается Bokeh Game Studio, а музыку написал Акира Ямаока. Даты релиза еще нет.

Трейлер фантастического приключения Nightingale



В следующем году фэнтезийная кооперативная онлайн-игра с элементами хоррора появится в раннем доступе на ПК.

Кинематографический трейлер The Lord of the Rings: Gollum

Приключенческий экшен выйдет на ПК и консолях в 2022 году.

PUBG станет условно-бесплатной

С 12 января PUBG на консолях и ПК перейдет на условно-бесплатную модель распространения.

Somerville

Игра от студии Jumpship.

Свежий трейлер Cuphead: The Delicious Last Course

Крупное дополнение выйдет 30 июня 2022 года.

Warhammer: Vermintide 2 — Warrior Priest

Дополнение уже доступно на ПК и Xbox, а на PS4 выйдет в январе.

Первый геймплейный трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League

Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S в 2022 году.

Геймплей Tchia

Приключенческая игра-«песочница» с открытым миром выйдет весной 2022 года.

Трейлер Forspoken

Экшен-RPG выйдет 24 мая на PS5 и PC.

Трейлер Warhammer 40,000: Space Marine II



Это будет прямое продолжение оригинала о капитане Титусе. Даты релиза нет, но выйдет игра только на ПК, Xbox Series X/S и PS5.

Геймплейный трейлер Saints Row

Релиз перезапуска экшен-серии состоится 23 августа 2022 года.

Анонс Dune: Spice Wars

Выйдет в раннем доступе Steam в начале 2022 года.

Геймплейный трейлер Tiny Tina’s Wonderlands

Релиз состоится 25 марта.

Among Us VR



Among Us получит версию для VR.

Трейлер Metal: Hellsinger

В трейлере рассказали о метал-музыкантах, принимавших участие в работе над музыкой для игры. Игра выйдет на ПК и консолях в 2022 году.

Star Trek: Resurgence

Релиз запланирован на весну 2022 года.

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

Условно-бесплатная королевская битва Vampire: The Masquerade — Bloodhunt получила новый ролик. Выпустят на ПК и PS5 весной.

Кинематографичный трейлер Dying Light 2

Планируется выпустить игру 4 февраля.

Анонс Rumbleverse

«Королевская битва» на 40 игроков от Iron Galaxy и Epic Games.

Первый геймплей A Plague Tale: Requiem

Выйдет на ПК и консолях в 2022 году.

CrossfireX

В шутере будет несколько многопользовательских режимов и сюжетная кампания. Выйдет 10 февраля.

Трейлер Steelrising

Мрачный ролевой экшен выйдет в июне 2022 года.

GTFO вышла из раннего доступа

Кооперативный шутер GTFO добрался до полноценного релиза на ПК.

Тизер-трейлер сериала Halo

Точную дату старта шоу по франшизе от Microsoft не назвали, но показали как самого Мастера Чифа, так и других персонажей. Премьера состоится в 2022 году на Paramount+.

Сюжетный трейлер Elden Ring

Экшен-RPG выйдет на ПК и консолях 25 февраля.

Первый трейлер ARC Raiders



Шутер выйдет в 2022 году на Xbox Series, PS5 и ПК.

Фрагмент из фильма «Матрица: Воскрешение» и релиз The Matrix Awakens на Unreal Engine 5

Короткий ролик представили Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, исполнители ролей Нео и Тринити.



The Matrix Awakens — техническое демо на движке Unreal Engine 5, которое уже доступно на PS5 и Xbox Series X/S.

Источник: dtf, igromania.