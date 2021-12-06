Что планирует выпустить Apple в 2022 году

Авторитетный аналитик Марк Гурман из Bloomberg рассказал о планах Apple на 2022 год. По данным обозревателя, компания серьезно расширит ассортимент устройств. Apple обновит три линейки планшетов iPad, выпустит пять компьютеров Mac и три версии smart-часов:

Три модели планшетов: базовый iPad 10, iPad Air 5 с обновленным «железом» и iPad Pro с редизайном и поддержкой функции беспроводной зарядки.

Пять моделей Mac: высокопроизводительный iMac с дисплеем более 24 дюймов, MacBook Air с редизайном и процессором M2, обновленные Mac mini и Mac Pro, а также MacBook Pro с процессором собственного производства. Компания окончательно откажется от процессоров Intel. Вся розничная линейка компьютеров будет базироваться на чипах Apple Silicon собственной разработки.

Помимо традиционной линейки iPhone 14, которая может выйти без «челки» и версии mini, компания представит среднебюджетный iPhone SE третьего поколения (в начале года). Устройство впервые в серии будет поддерживать 5G и работать на базе процессора Apple A15.

Три модели smart-часов, в числе которых обновленные и доступные Watch SE, Watch Series 8 и совершенно новая версия в защищенном корпусе.

Кроме того, Apple готовит к выпуску AR-гарнитуру, презентация которой состоится в конце 2022 году и будет позиционироваться в качестве многофункционального устройства — для игр, мультимедиа и общения.