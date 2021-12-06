Что планирует выпустить Apple в 2022 году
Авторитетный аналитик Марк Гурман из Bloomberg рассказал о планах Apple на 2022 год. По данным обозревателя, компания серьезно расширит ассортимент устройств. Apple обновит три линейки планшетов iPad, выпустит пять компьютеров Mac и три версии smart-часов:
- Три модели планшетов: базовый iPad 10, iPad Air 5 с обновленным «железом» и iPad Pro с редизайном и поддержкой функции беспроводной зарядки.
- Пять моделей Mac: высокопроизводительный iMac с дисплеем более 24 дюймов, MacBook Air с редизайном и процессором M2, обновленные Mac mini и Mac Pro, а также MacBook Pro с процессором собственного производства. Компания окончательно откажется от процессоров Intel. Вся розничная линейка компьютеров будет базироваться на чипах Apple Silicon собственной разработки.
- Помимо традиционной линейки iPhone 14, которая может выйти без «челки» и версии mini, компания представит среднебюджетный iPhone SE третьего поколения (в начале года). Устройство впервые в серии будет поддерживать 5G и работать на базе процессора Apple A15.
- Три модели smart-часов, в числе которых обновленные и доступные Watch SE, Watch Series 8 и совершенно новая версия в защищенном корпусе.
Кроме того, Apple готовит к выпуску AR-гарнитуру, презентация которой состоится в конце 2022 году и будет позиционироваться в качестве многофункционального устройства — для игр, мультимедиа и общения.