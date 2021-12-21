Chainalysis: в 2021 году криптовалютные мошенники похитили 7,7 млрд. долларов

Согласно данным аналитической компании Chainalysis, за 2021 год мошенники и киберпреступники похитили у своих жертв криптовалюты на колоссальную сумму в 7,7 млрд. долларов. Это на 81% больше чем в 2020 году. Около 1,1 млрд. долларов из этой суммы приходятся на одну схему мошенничества, которая, по словам исследователей, была нацелена на жителей России и Украины.

Количество транзакций криптовалют, связанных с мошенническими операциями, упало с 10,7 млн. в 2020 до 4,1 млн. в 2021 году. Это значит, что от мошенничества с криптовалютами пострадало меньше людей, но они понесли гораздо более ощутимые убытки.

В 2021 году главной схемой обмана стал вывод на рынок новых криптовалют, создатели которых затем быстро исчезают, прихватив с собой деньги инвесторов. Например, запущенная по мотивам сериала «Игра в кальмара» криптовалюта SQUID. Оказалось, что это было мошенничество. В 2021 году на долю таких схем пришлось 37% всех доходов от похищения криптовалют, что составляет около 2,8 млрд. долларов. Годом ранее от «криптовалют-однодневок» пострадал лишь 1% обманутых пользователей.

Количество активных схем, направленных на выманивание денег, выросло с 2052 в прошлом году до 3300 в текущем году, в то время как средняя продолжительность деятельности инвестиционных мошеннических сетей сократилась с более чем 500 дней в 2016 году до 291 дня в 2020 году и всего 70 дней в 2021 году. Специалисты компании предполагают, что раньше злоумышленники могли работать гораздо дольше, не привлекая внимание регулирующих органов.

Chainalysis отмечает, что важно избегать новых токенов, которые не прошли аудит кода. Аудит кода — это процесс, в ходе которого сторонняя фирма анализирует код смарт-контракта, лежащего в основе нового криптовалютного проекта, и публично подтверждает, что правила управления валютой не содержат механизмов, которые позволят их разработчикам скрыться с деньгами инвесторов. Также говорится о том, что инвесторам стоит опасаться токенов, для которых отсутствуют общедоступные материалы, наличия которых можно ожидать от законного проекта, например, веб-сайт или официальные документы.