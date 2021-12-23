CANYON представляет серию новых смарт-часов для детей и подростков со всеми необходимыми функциями

Canyon представляет яркую новинку для маленьких модников — смарт-часы MyDino KW-33. Они подойдут для детей среднего школьного возраста (8-13 лет). Интерфейс часов специально разработан дизайнерами Canyon в детском хип-хоп стиле. В новинке живет забавный динозавр Дино — виртуальный друг из мира здоровья и спорта. Дино требует яблок, которые можно «заработать», выполняя спортивные упражнения, занимаясь ходьбой и просто не сидя на месте. Корректность замеров активности ребенка обеспечивают шагомер, пульсометр и другие функции взрослого фитнес-гаджета. Отдохнуть от спорта помогут две развивающие игры — «Пазл» и «Математические задачи».

Часы показывают уведомления из социальных сетей и мессенджеров, вибрируют при входящем звонке, отображают погоду и позволяют управлять плеером и камерой на смартфоне. Кроме того, специальный таймер всегда напомнит о длительном сидении или необходимости выпить воды, а будильник позволит не проспать школьные занятия.

MyDino KW-33 — это полноценный умный гаджет со всеми функциями смарт-часов для взрослых: push-уведомлениями, статистикой активности/сна и управлением смартфоном.

Cмарт-часы MyDino KW-33 удобно управляются с помощью специального приложения Canyon Life, которое можно установить как на смартфоны с операционной системой iOS, так или на Android.

Аккумулятор емкостью 155 мАч поддерживает работу часов в режиме ожидания до 10 дней, а при активном использовании — до четырех дней.

MyDino KW-33 представлены в трех цветовых решениях, отличающихся оттенками самих часов и ремешка. Доступны варианты: «черный камуфляж», «синий камуфляж» и «зеленый камуфляж».

Часы Tony KW-31 — это детский телефон в форм-факторе часов. Главная особенность новинки в том, что для корректной работы всех функций она не требует подключения к смартфону. Установка GSM-симкарты 2G позволит ребенку звонить и принимать вызовы с помощью этого маленького гаджета. Фотокамера и диктофон дают возможность сохранять фото и голосовые сообщения, помогая рассказывать о том, как прошла учеба или отдых. Слот для карты памяти MicroSD позволяет сохранить музыку или аудиокниги и воспроизводить их через встроенный динамик. Интересным дополнением станут семь развивающих игр, а также калькулятор, будильник, календарь и секундомер. Предельно простой и удобный гаджет, который очень сложно сломать или потерять, станет отличным подарком как для младших школьников, так и для подростков.

Качественный литий-полимерный аккумулятор на 380 мАч поддерживает устройство в рабочем состоянии до четырех дней в режиме ожидания и до двух дней в процессе активного использования.

Новинка представлена в трёх цветовых вариантах: розовом, черном и желто-сером, что придется по душе любому маленькому привереде.

Детские часы Sandy KW-34 оснащены необходимыми функциями для отслеживания местонахождения ребенка и экстренной связи с ним.

Установив в часы SIM-карту с поддержкой 2G, можно отслеживать точное местонахождение ребенка на смартфоне с помощью приложения Canyon Life. Благодаря GPS-модулю местоположение ребенка определяется с точностью до 5 метров. Предусмотрена «тревожная кнопка» — клавиша для быстрой связи со взрослыми, а также специальное оповещение при покидании малышом установленной безопасной зоны.

Часы поддерживают прием входящих и осуществление исходящих звонков, а также такие важные функции как будильник, шагомер, фотокамера и игры. Новые алгоритмы позволяют увеличить срок работы аккумулятора до четырех дней на одном заряде.

Модель доступна в двух цветовых вариантах: серо-голубом и серо-розовом. Гарантия производителя составляет 12 месяцев.

Смарт-часы Canyon для детей и подростков можно приобрести в магазинах: www.maxi.az, www.irshad.az, www.bakuelectronics.az и www.kontakt.az .

О компании Саnyon

Canyon Accessories — быстрорастущий бренд качественных и стильных, и вместе с тем доступных по цене мобильных аксессуаров, компьютерных гаджетов, носимых устройств и игровых инструментов. Созданный в Нидерландах в 2003 году, он вырос до полномасштабного бренда потребительской электроники. Canyon имеет офисы в 16 странах, а продукция бренда продается более чем в 26 странах по всему миру.

Сайт: www.canyon.eu