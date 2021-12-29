Canon прекращает производство флагманских зеркальных фотокамер

Японская компания Canon приняла решение прекратить выпуск флагманских зеркальных камер, сообщает PetaPixel.

Председатель и главный исполнительный директор Canon Фудзио Митараи, в интервью японскому изданию Yomiuri Shimbun, сказал, что фотоаппарат Canon 1D X Mark III стал последним флагманом компании среди зеркальных камер. Он также рассказал о дальнейших планах компании по выпуску фототехники.

«В будущем мы планируем выпускать флагманские модели только без системы зеркал. Естественно, мы также рассматриваем производство топовой камеры, которая получит крепление RF», — сказал Митараи.

Потребности рынка меняются слишком стремительно, и покупателей сейчас больше интересуют компактные беззеркальные модели. Спрос на зеркальные фотоаппараты для начинающих и средних пользователей тоже высокий, поэтому Canon продолжит их разработку и производство.