Canon представил универсальную камеру CR-X300 4K для наружной съемки

Компания Canon представила новую камеру для дистанционной видеосъемки. Модель под названием CR-X300 адаптирована для записи профессионального контента и оснащена новейшей технологией формирования изображений. Компактный корпус устройства защищен от пыли и влаги по стандарту IP65.

Камера поддерживает ряд протоколов для трансляции без задержек. Заявляется о совместимости с такими протоколами, как RTMP/RTMPS, NDI/HX, RTP/RTSP, а также фирменного XC для прямой доставки контента в выбранную сеть.

В Canon CR-X300 используется процессор DIGIC DV6, позволяющий записывать 10-битное видео 4K @ 30 fps (4:2:2). Устройство оснащается CMOS-датчиком формата 1/2,3 дюйма, а также гибридной системой фокусировки, стабильно срабатывающей даже в условиях плохой освещенности. Камера оснащена объективом с 20-кратным зумом. Она также получила продвинутый механизм панорамирования и наклона со скоростью движения от 0,3° до 60° в секунду. Отмечается безотказная работа камеры при температуре воздуха от -15°C до +40°C, а также при порывах ветра до 60 м/с. Вес составляет 7 кг.

Цена и дата начала продаж камеры Canon CR-X300 4K пока не сообщается.