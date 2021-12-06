Bloomberg: ключевые функции игровой AR-гарнитуры Apple

Компания Apple готовит к выпуску на следующий год гарнитуру смешанной реальности. Согласно отчету аналитика Bloomberg Марка Гурмана, аксессуар будет нацелен на игры, потребление медиаконтента и общение.

«Игры займут важное место в устройстве, с учетом того, что оно будет оснащено несколькими процессорами, вентилятором, дисплеями с очень высоким разрешением и собственным магазином приложений. […] Далее — медиапотребление. Я ожидаю, что Apple будет работать с партнерами над созданием VR-контента. Наконец, общение. Ожидайте, что Animoji и VR-версия FaceTime станут новыми Zoom», — отмечает Марк Гурман.

Apple будет позиционировать гарнитуру как «мечту» для игровых разработчиков, добавил аналитик. Утверждается, что в гарнитуру встроят два чипа: один основной, на базе одной из модификаций процессора Apple M1, второй — для обработки данных с датчиков. Кроме того, аксессуар предположительно обзаведется активной системой охлаждения для эффективного отвода тепла из компактного корпуса. Устройство получит два micro-LED дисплея Sony с разрешением 4K, а также модуль Wi-Fi 6E.

Презентация AR-гарнитуры Apple состоится в конце 2022 года. Ориентировочная цена — 3000 долларов.