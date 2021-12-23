Azercell представил произведения Низами в цифровом формате!

По случаю 880-летия выдающегося азербайджанского деятеля средневековой литературы Низами Гянджеви, распоряжением Президента Ильхама Алиева 2021 год был объявлен «Годом Низами Гянджеви». 23 декабря в Бакинском Книжном Центре (Baku Book Center) по инициативе «Azercell Telecom» состоялась презентация проекта «Аудиокнига», посвященного богатому творческому наследию Низами.

Знакомя участников мероприятия с проектом, директор по медийным связям «Azercell Telecom» Нигяр Шихлинская отметила следующее: «Переводя произведения азербайджанских авторов в цифровой формат компания не только стремится развивать культуру чтения в стране, особенно среди молодежи, но и сделать литературное наследие нашего народа более доступным и удобным для современных пользователей цифровых мобильных устройств в любом уголке мира. Именно с этой целью, следующей инициативой Azercell в рамках развития идеи электронной библиотеки, стала презентация произведений великого Низами в формате аудиокниги на пяти различных языках мира посредством международной электронной платформы».

Отметим, что в рамках данного проекта, при поддержке Azercell, в формате аудиокниги были представлены отрывки из более чем 100 избранных философских и лирических произведений Низами Гянджеви. Произведения были исполнены на азербайджанском, русском, английском, французском и турецком языках в сопровождении старинных струнных инструментов. Аудиокниги с оригинальной фоновой музыкой были загружены в международное приложение «Bookmate» и являются эксклюзивом Azercell.

Azercell также подготовил комиксы по мотивам таких произведений Низами Гянджеви, как «Сказание о старике кирпичнике» и «Повесть о Нуширеване и его визире», которые уже загружены на «Bookmate» и готовы к просмотру пользователей приложения.

На презентации проекта приняли участие и выступили Директор Музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви и депутат Рафаэль Гусейнов, заведующий отделом Министерства Культуры Азербайджанской Республики по вопросам книгооборота и работы с издательствами Азербайджана Акиф Марифли и директор творческой мастерской “Colorit” Теймур Наджафзаде.

В художественной части презентации писатели и чтецы Хазар Сулейманлы и Самед Хатамов исполнили отрывки из бессмертных произведений Гянджеви. Последовавшее затем выступление певицы Томрис вызвало аплодисменты участников мероприятия. Также на презентации проекта студентами Бакинской Академии Хореографии была исполнена сцена из балета «Лейли и Меджнун».

Следует отметить, что приложение Bookmate, эксклюзивно представленное в Азербайджане компанией Azercell, представляет собой богатую электронную библиотеку, которая содержит более 4 миллионов электронных книг и аудиокниг различных жанров, доступ к которым предоставляется даже без подключения к интернету, независимо от местоположения и используемого устройства. Ранее, с целью расширения азербайджанского цифрового контента как на родном языке, так и на различных языках мира, в честь 650-летнего юбилея Имадеддина Насими, Azercell представил аудиокниги из избранных газелей поэта. Отдельно были озвучены 10 глав эпоса «Кероглу», различные очерки и научные произведения об истории Карабаха, а также многочисленные произведения азербайджанских классиков и современных авторов были переведены в формат аудиокниги и загружены в международную электронную библиотеку Bookmate.

Для получения дополнительной информации о цифровой библиотеке Bookmate перейдите по этой ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/digital-solutions/bookmate.html