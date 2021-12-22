Azercell Бизнес организовал вебинары для корпоративных клиентов

Azercell Бизнес, который всегда поддерживал инициативы по развитию корпоративных клиентов, вновь реализовал успешный проект для этой аудитории. На этот раз для клиентов, являющихся членами «Azercell Бизнес-клуба», были проведены онлайн-вебинары по двум важным направлениям. Более 100 участников приняли участие в вебинарах на темы «Лидерство» и «Культура обслуживания клиентов». Среди участников, наряду с представителями государственных структур, были представители частных компаний, коммерческих организаций и финансовых институтов. Вебинары были, в первую очередь, сфокусированы на эффективном лидерстве и трансформации компаний в сегодняшнем быстро меняющемся деловом мире.

В ходе первого вебинара на тему «Лидерство» были обсуждены важные факторы успешного лидерства, основные характеристики эффективного лидера, а также шаги, необходимые для мотивации и развития команды. Участникам была предоставлена информация о методах развития лидерства, измерении производительности сотрудников и постановки целей перед ними, методах преобразования рабочей группы в настоящую команду и правильном общении с другими сотрудниками.

Вебинар на тему «Культура обслуживания клиентов» предоставил информацию о способах удовлетворения потребностей клиентов, об основных правилах поведения, необходимых для обеспечения высокого качества обслуживания клиентов, и важных условиях для эффективного общения. Также была предоставлена информация о том, как достичь высочайшего уровня удовлетворенности и обслуживания клиентов в соответствии со стандартами реагирования на запросы.

Онлайн-вебинары провели ведущий специалист Azercell Академии Айнур Аббасова и приглашенная Azercell Академией тренер, консультант и коуч Лала Абдурахманова. Тренеры ответили на многочисленные вопросы участников, связанные с темами вебинаров.

На протяжении многолетней успешной истории Azercell Бизнес предоставляет услуги, содействующие развитию партнеров, позволяя им повышать качество обслуживания клиентов, эффективно и удобно управляя своим бизнесом из любой точки страны. Azercell Бизнес, который всегда поддерживает развитие и цифровую трансформацию корпоративных клиентов, продолжит подобного рода деятельность в разных направлениях.

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