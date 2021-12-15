Аудитория Instagram превысила 2 млрд. активных пользователей в месяц

Социальная сеть для обмена фотографиями и видео Instagram добилась небывалой популярности — число ее ежемесячных активных пользователей превысило 2 млрд. человек. Об этом сообщает издание CNBC со ссылкой на свои источники.

Последний раз соцсеть официально раскрывала эти данные в июне 2018 года, и число пользователей было в 2 раза меньше. Соцсеть не сильно акцентировала внимание на своем росте, так как законодательные и регулирующие органы итак считают, что Meta (бывшая Facebook) получила чрезмерный контроль над рынком. И если на первый миллиард Instagram потребовалось восемь лет, то следующий порог популярная соцсеть преодолела всего за три года.

Отметим, что TikTok, главный конкурент Instagram, заявил о своем первом миллиарде активных пользователей в сентябре этого года.