Apple выпустила Android-приложение для поиска трекеров AirTag

Компания Apple выпустила приложение Tracker Detect для Android. Оно позволяет пользователям Android-устройств определять, находятся ли рядом с ними трекеры AirTag и обнаруживать их точное местоположение через сервис «Локатор».

Если вы считаете, что кто-то использует AirTag или другой девайс (некоторые модели беспроводных наушников и трекер Chipolo Bluetooth) для отслеживания вашего местоположения, вы можете сканировать пространство для поиска меток. Если приложение обнаруживает AirTag или совместимый трекер рядом в течение как минимум 10 минут, на смартфоне появится уведомление и раздастся звуковой сигнал. После этого можно будет отследить местоположение трекера и получить его серийный номер.

В отличие от штатного инструмента iOS, приложение Tracker Detect не может осуществлять поиск AirTag в автоматическом режиме.

Приложение уже доступно в Google Play.