14.12.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareМобильные приложенияApple выпустила Android-приложение для поиска трекеров AirTag

Apple выпустила Android-приложение для поиска трекеров AirTag

Tracker Detect Android

Компания Apple выпустила приложение Tracker Detect для Android. Оно позволяет пользователям Android-устройств определять, находятся ли рядом с ними трекеры AirTag и обнаруживать их точное местоположение через сервис «Локатор».

Tracker Detect

Если вы считаете, что кто-то использует AirTag или другой девайс (некоторые модели беспроводных наушников и трекер Chipolo Bluetooth) для отслеживания вашего местоположения, вы можете сканировать пространство для поиска меток. Если приложение обнаруживает AirTag или совместимый трекер рядом в течение как минимум 10 минут, на смартфоне появится уведомление и раздастся звуковой сигнал. После этого можно будет отследить местоположение трекера и получить его серийный номер.

Tracker Detect

В отличие от штатного инструмента iOS, приложение Tracker Detect не может осуществлять поиск AirTag в автоматическом режиме.

Приложение уже доступно в Google Play.

ТЕГИ:
OPPO Air Glass – устройство «вспомогательной реальности» на процессоре Snapdragon
Новости по теме
Смартфоны
Самые продаваемые бренды смартфо
Смартфоны
Apple şirkəti smartfonların bura
События
Google назвал лучшие Android-при