03.12.2021

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App Store Awards 2021: лучшие приложения и игры

App Store Award

Компания Apple объявила победителей ежегодной премии App Store Awards. Были названы лучшие приложения 2021 года для iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Apple Watch.

В этом году Apple добавила новую категорию «Тренды года» — программы, объединяющие людей, одновременно удовлетворяя социальные, личные и профессиональные потребности пользователей по всему миру. Всего в разных категориях было отмечено 15 программ.

Лучшие программы 2021 года:

  • Для iPhone — красочная игра для детей Toca Life World;
  • Для iPad – приложение для редактирования видео LumaFusion;
  • Для Mac – офисное приложение Craft;
  • Для Apple TV – спортивный стриминговый сервис DAZN;
  • Для Apple Watch — погодное приложение Carrot Weather.

Лучшие игры 2021 года:

  • Для iPhone — League of Legends: Wild Rift;
  • Для iPad — MARVEL Future Revolution;
  • Для Mac – Myst;
  • Для Apple TV — Space Marshals 3;
  • Игра года в Apple Arcade – Fantasian.

Тренды 2021 года:

  • Among Us!;
  • Bumble;
  • Canva;
  • EatOrka;
  • Peanut.
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