App Store Awards 2021: лучшие приложения и игры

Компания Apple объявила победителей ежегодной премии App Store Awards. Были названы лучшие приложения 2021 года для iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Apple Watch.

В этом году Apple добавила новую категорию «Тренды года» — программы, объединяющие людей, одновременно удовлетворяя социальные, личные и профессиональные потребности пользователей по всему миру. Всего в разных категориях было отмечено 15 программ.

Лучшие программы 2021 года:

Для iPhone — красочная игра для детей Toca Life World;

Для iPad – приложение для редактирования видео LumaFusion;

Для Mac – офисное приложение Craft;

Для Apple TV – спортивный стриминговый сервис DAZN;

Для Apple Watch — погодное приложение Carrot Weather.

Лучшие игры 2021 года:

Для iPhone — League of Legends: Wild Rift;

Для iPad — MARVEL Future Revolution;

Для Mac – Myst;

Для Apple TV — Space Marshals 3;

Игра года в Apple Arcade – Fantasian.

Тренды 2021 года: