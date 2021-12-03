App Store Awards 2021: лучшие приложения и игры
Компания Apple объявила победителей ежегодной премии App Store Awards. Были названы лучшие приложения 2021 года для iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Apple Watch.
В этом году Apple добавила новую категорию «Тренды года» — программы, объединяющие людей, одновременно удовлетворяя социальные, личные и профессиональные потребности пользователей по всему миру. Всего в разных категориях было отмечено 15 программ.
Лучшие программы 2021 года:
- Для iPhone — красочная игра для детей Toca Life World;
- Для iPad – приложение для редактирования видео LumaFusion;
- Для Mac – офисное приложение Craft;
- Для Apple TV – спортивный стриминговый сервис DAZN;
- Для Apple Watch — погодное приложение Carrot Weather.
Лучшие игры 2021 года:
- Для iPhone — League of Legends: Wild Rift;
- Для iPad — MARVEL Future Revolution;
- Для Mac – Myst;
- Для Apple TV — Space Marshals 3;
- Игра года в Apple Arcade – Fantasian.
Тренды 2021 года:
- Among Us!;
- Bumble;
- Canva;
- EatOrka;
- Peanut.