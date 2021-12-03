AnTuTu опубликовал рейтинги самых производительных флагманов и смартфонов среднего класса ноября

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинги самых производительных Android-смартфонов среди флагманов и устройств среднего класса по итогам ноября 2021 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов.

Как отмечают эксперты, в рейтинге флагманов, все попавшие в десятку смартфоны построены на базе процессоров Qualcomm Snapdragon 888+ и Snapdragon 888. Тройка лидеров, по сравнению с октябрьским рейтингом AnTuTu, не изменилась. На первом месте смартфон Xiaomi Black Shark 4S Pro, набравший 875382 балла, на втором – Red Magic 6S Pro (852719), на третьем месте — iQOO 8 Pro (846663).

В Топ-10 также вошли смарфоны Black Shark 4 Pro, Vivo X70 Pro+, ASUS ROG Phone 5S, iQOO 8, Lenovo Legion Gaming Phone 2 Pro, OPPO Find X3 Pro и Realme GT.

Что касается рейтинга смартфонов среднего класса, отмечается, что во второй половине года в продаже появилось много моделей смартфонов на основе новой платформы Snapdragon 778G. На первом месте находится смартфон iQOO Z5, получивший 566438 баллов. Второе место занял OPPO K9s (536265), потеснив Xiaomi Mi 11 Lite 5G (534739) на третье место.

Далее в рейтинге идут Xiaomi Civi, Honor 50 Pro, Honor 50, OPPO Reno 6, Huawei nova 9, Huawei nova 9 Pro и Redmi Note 11 Pro+.