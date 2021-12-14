Adobe представила Creative Cloud Express — бесплатное приложение с удобными инструментами для создания контента

Компания Adobe представила новое приложение под названием Creative Cloud Express, предназначенное для пользователей, которые нуждаются в простых и удобных, но в то же время достаточно мощных инструментах для работы с изображениями и видео.

«Многим людям нужно что-то более простое и доступное в освоении, чем наши профессиональные продукты. Эти пользователи ориентируются на контент и больше сосредоточены на результатах, чем на процессе. Creative Cloud Express разработан таким образом, чтобы пользователям не приходилось тратить уйму времени на изучение таких инструментов, как Photoshop, и они могли быстро и без лишних усилий получать хороший результат», — сказал директор по продуктам Adobe Скотт Бельски (Scott Belsky).

Приложение ориентировано на менеджеров социальных сетей, владельцев малого бизнеса и всех пользователей, которые не являются профессионалами в графическом дизайне. Инструмент включает шаблоны, шрифты и 1 млн. лицензионных изображений Adobe Stock. Он использует ИИ-фреймворк Sensei, который встроен в Photoshop и Premiere. Контент можно преобразовать в GIF, видео или PDF.

Creative Cloud Express уже доступно бесплатно для iOS, Android, приложения для Windows и в виде веб-версии. Для доступа к дополнительным функциям, таким как библиотека изображений Adobe Stock, необходимо оформить подписку за 9,99 долларов в месяц.