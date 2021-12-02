02.12.2021

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Абоненты Bakcell получили возможность обновлять «Asan İmza» посредством СМС

Все абоненты Bakcell, обладающие сертификатами «Asan İmza» таких типов как «Fərdi», «Biznes» и «Dövlət» могут отправить одно из следующих ключевых слов с помощью СМС-сообщения на номер «8500», чтобы продлить услугу «Asan İmza на следующие 3 года:

  • “ferdi” – для физических лиц (граждан);
  • “biznes” – для юридических лиц и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью;
  • «dovlet» – для государственных служащих.

Услугой продления срока действия «Asan İmza» с помощью СМС-сообщения могут воспользоваться все текущие пользователи предоплатных и постоплатных SIM-карт Asan İmza. Для получения информации о сроке действия услуги «Asan İmza» необходимо отправить СМС-сообщение с ключевым словом «status» на короткий номер «8500». Все СМС, отправленные на короткий номер «8500», бесплатны.

Следует отметить, что наряду с продлением срока действия SIM-карты «Asan İmza» по СМС, пользователи должны будут также продлить срок действия сертификата «Asan İmza» на следующие 3 года, зайдя на единый интернет-портал налогоплательщика e-taxes.gov.az за 30 дней до истечения срока действия сертификата. После истечения срока действия сертификата «Asan İmza» абонент не сможет продлить его в режиме онлайн. В таком случае, абоненту будет нужно лично обратиться в Центр обслуживания сертификатов Asan Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской республики.

Услугой «Asan İmza» могут пользоваться физические лица (граждане), физические и юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, а также государственные служащие и представители органов самоуправления. Чтобы активировать эту услугу в первый раз, абоненты должны обратиться в один из Центров обслуживания клиентов Bakcell с удостоверением личности и активировать услугу «Asan İmza» получив SIM-карту «Asan İmza». Затем, абоненту необходимо обратиться в Центр обслуживания сертификатов Asan Государственной налоговой службы чтобы активировать сертификат «Asan İmza» на SIM-карте.

Отметим, что техническим оператором мобильной электронной подписи «Asan İmza» является компания “B.EST Solutions”.

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